凌晨2:17開地圖驚見「新竹段有車潮！」　PTT笑慘：上工啦各位

網搜小組／鄺郁庭報導

今天（23日）凌晨1:41，花蓮近海發生規模6.6地震，讓不少人從睡夢中驚醒。就有網友2:17在PTT的Gossiping板上發文，說他醒來沒事就打開Google地圖，想說看一下出門的路線，結果發現大半夜的，新竹段的快速道路卻出現車潮，「有新竹市東區塞車的八卦嗎？」鄉民秒懂噴笑，「救機台啊」、「上工啦各位！」

▲原PO凌晨2:17發現，新竹市的快速道路有多段出現車潮。（圖／翻攝自PTT）

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這位網友以「半夜竹東（新竹）車潮壅擠是在幹嘛？」為題問卦，「醒來沒事，估狗一下明天要出門的地圖，結果看到路況，全台灣就新竹段快速道路出現車潮。」再放大一看，發現新竹市東區還有好幾處車潮擁擠的圖示，「啊半夜是在塞車塞什麼？有新竹市東區塞車的八卦嗎？」

▲原PO直問「啊半夜是在塞車塞什麼？」（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，鄉民們紛紛笑了，「趕著去復機」、「輪班星人被急call」、「工程師在夜衝」、「設備工程師：X」、「工程師塞車中」、「工程師：哭啊」、「洞么三洞，現在工廠集合，現在」、「請支援機台」、「你以為聽到的是地鳴，但其實是工程師的」、「竹科快打部隊，救產線」、「要去吃麥當勞啦！」

還有網友表示，「開始搖，我老公就穿衣服出門上工了」、「剛好友的群組就是悲鳴，同情到笑死」、「竹科台積旁邊那條科環路，為何塞一條長長深紅色」、「原本想笑，突然想起我有電子股，X！」

不過，也有人開噓，「菜逼八，不會塞那邊，會塞介壽路、慈雲路和經國大橋，以及光復路進園區大門那邊，真正精彩的是早上的生產會議，顆顆」、「沒，住光復路上，一台車都沒有」、「看監視器是沒有車」、「地圖錯誤吧？不可能這麼多車」、「比較像等紅燈？」