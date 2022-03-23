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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

台中興中街住宅大火悲劇　犯保協會啟動即時關懷

▲▼犯保協會台中分會即時關懷台中興中街住宅大火罹難者家屬。（圖／犯保協會提供）

▲犯保協會台中分會即時關懷台中興中街住宅大火罹難者家屬。（圖／犯保協會提供）

台中市於3月6日在興中街發生集合式住宅火災，造成12人死傷慘劇，犯罪被害人保護協會在接獲消息後，在台中分會成立「即時關懷」小組，安排7名專任人員及5名保護志工於7日進駐殯儀館設立「服務台」關懷陪伴罹難者家屬，並配合台中地檢署進行現場服務，至3月8日完成協助6位罹難者家屬遺體指認、相驗及檢察官訊問程序。

由於本次事故造成死亡人數眾多，且尚有大體需進行DNA鑑定，為有效掌握被害人資訊，犯保協會台中分會與台中地檢署、保護官成立單一窗口，確認罹難者身分，即時關懷罹難者家屬。

本案後續涉及刑事責任追訴、保全程序及民事求償問題，犯保協會台中分會與台中市政府法制局進行案件討論，後續將評估每一位罹難者家屬的狀況，由台中分會或法制局安排律師提供訴訟協助，確保家屬的法律權益。對於辦理假扣押保全程序，依《犯罪被害人保護法》第28條規定，經濟弱勢的無資力者，可由台中分會出具保證書代替假扣押擔保金，同時也會協助家屬評估進行假扣押程序，扣押犯罪行為人財產。

生活重建是條漫漫長路，台中分會也會依家屬住所地，移轉住居所在地當地分會提供一路相伴、持續關懷，並依家屬需求提供適切的服務與陪伴。（本文轉載自2022年3月《犯罪被害人保護馨希望電子報》

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