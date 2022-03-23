犯保推出馨愛築夢小額貸款　助馨生人圓夢周轉

▲犯保協會推出「馨愛築夢小額貸款」方案，提供最高10萬元資金協助創業或急用需求的馨生人。（圖／視覺中國）

犯保協會於111年度推出「馨愛築夢小額貸款」方案，提供最高10萬元的資金，協助創業或急用需求的馨生人，由於本貸款並非救助性質，以馨生人家中經濟急用或營業購置材料、什費、機器、設備、營運週轉為限。

第一筆築夢貸款的申請人為士林分會服務的馨生人邱媽媽。邱媽媽的兒子阿峻5年前發生車禍，造成頸椎損傷，四肢癱瘓。醫生建議要多幫阿峻補充蛋白質，本來都在超商買茶葉蛋的邱媽媽想說：「不如自己做，比較健康！」因此投入茶葉蛋的生意。邱媽媽自行調配滷包，並採用高品質的調味品，受到消費者好評，但因都是自己配送，營銷就受到限制。在與士林分會討論後，邱媽媽申請了犯保第一筆築夢貸款，透過貸款添購真空包裝器材，之後可以宅配方式擴展銷路，士林分會也會協助邱媽媽推廣與行銷，讓更多人可以品嚐她的好手藝。

第二筆築夢貸款由嘉義分會服務的馨生人阿容申請。7年前，阿容的丈夫車禍死亡，家中還有年幼子女要扶養，阿容必須承擔扶養孩子的重任。103年，她參加嘉義分會辦理的手工皂製作班後，開始在家製作並販售手工皂。為了拓展營銷，她透過貸款添購更多設備與原料，讓產量跟商品都能提升，增加銷售機會。（本文轉載自2022年3月《犯罪被害人保護馨希望電子報》）