國防部稱「研擬恢復1年義務役」　總統府劃重點：同步改革訓練內容

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

針對義務役4個月役期是否延長，國防部長邱國正23日在國會表示，今年一定提出報告，研擬恢復一年義務役，不需要修法。對此，總統府發言人張惇涵下午表示，評估義務役役期長度的同時，必須加大訓練量能，更重要是，訓練內容必須進行改革。

邱國正上午表示，國防部已經編成專案小組研擬，但依法公告後要一年才會實施。民進黨立委羅致政向邱國正表示，軍事訓練役若要延長，恐怕需要修法，因為法定軍事訓練役就是4個月，要延長就要修法。

不過，邱國正回應，不準備修法，因為過程太冗長。羅致政提醒，不修法只有兩個選擇，軍事訓練役維持四個月，只能回復義務役役期1年，而邱國正也肯定此事。

對此，外界解讀邱國正意思是，軍方今年將會提出報告，研擬恢復一年義務役，且不需要修法。對此，張惇涵下午表示，國防部正就各方意見進行評估中，但尚未有定案。

張惇涵強調，評估義務役役期長度的同時，必須加大訓練量能，降低年輕人為了等待服役的時間，對生涯規劃產生的影響；而更重要的是，訓練內容必須進行改革，讓義務役的軍事訓練，能夠有效應對現代戰爭需求，強化國軍「不對稱作戰」的建軍思維。