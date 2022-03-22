讚爆《華燈》1女角！美到他「就被圈粉了」　網驚：是最強小姐

▲網友大讚華燈裡「最愛她」。（圖／（左）翻攝自Netflix、（右）古承頤IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

懸疑台劇《華燈初上》以三部曲形式釋出，每部各8集，第一部在2021年11月底上線，讓觀眾驚喜的不只題材，豪華陣容更是吸引人。就有網友在PTT的Beauty板（表特板）上發文，「華燈初上-我最愛的她」，說他看劇的時候，意外被某個女角圈粉，因為實在太漂亮了，「有人跟我一樣覺得她正到不行嗎？」

這位網友文中表示，「從華燈初上第二季我就被圈粉了，第三季再看到，還是好漂亮喔！整個sugar只想看她」，原來他指的，是演出Sugar其中一位酒店小姐的「古承頤」，「齁～好希望可以多一點古承頤的畫面，希望有劇組會看到。」原PO甚至還隔空喊話林心如，「林心如～導演～古承頤真的很不錯，多找她拍戲呀～」

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▲吳慷仁旗下酒店小姐引起網友熱議，左二就是網紅古承頤。（圖／翻攝自Netflix）

貼文一出，也有人表示贊同，「真的正，很有氣質」、「僅次於寶寶」、「小楊冪啊！算小有名氣。」還有網友一秒想起劇情，笑呼，「數學很好的那位嗎」、「數學超好，我都還算不出答案是多少」、「數學超好，居然瞬間算出多少錢。」本站21日報導「《華燈》數學題難倒全網！接客價「對半砍再抽3成」 最強小姐秒算出」，而這位最強小姐就是古承頤。

▲古承頤曾有「文大楊冪」的封號。（圖／翻攝自IG／floragu_0629）

事實上，古承頤早在網路上擁有高人氣，曾在許多電視廣告中露臉，包含外送APP、超商、奶粉等廣告，Instagram也會分享自己私底下的穿搭，甜美微笑與勻稱的身材加上正能量的發文，都是圈粉關鍵，而她也曾在2018年登上吳宗憲和吳姍儒（Sandy）所主持的《小明星大跟班》，當時憲哥光聽她的名字就忍不住直呼「好夢幻」。

不僅如此，古承頤近4年前錄製《小明星大跟班》時，就因空靈氣息被大讚長得像大陸女神級女星楊冪，當時她還是位就讀於文化大學的學生，但已經有跟Ella拍攝廣告的經驗，登上節目在鏡頭上也不顯扭捏，態度相當俐落且沉穩，重點是本人的高顏值比照片還要漂亮許多，就連吳姍儒都多次強調「本人比照片漂亮太多」，而她在4年後意外登上超夯台劇，也讓不少網友期待她日後在演藝圈的發展。