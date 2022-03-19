正妹整骨「胸部濕濕的」！整復師連問「有感覺嗎」下場慘了

▲小花到整復所整骨，卻遭到性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

嘉義一名女子小花（化名）因為身體不適，透過親戚的介紹，前往一間整復所調理，遭到整復師性侵，一度以為是正常療程，回家後向母親告知整復過程，全案才東窗事發。曾姓整復師被依照對受照護之人利用機會性交罪，判處1年4個月有期徒刑，緩刑4年，期間付保護管束。

依據判決書內容，小花身體有經痛、胸悶、腰酸背痛等症狀，去年3月透過親戚的介紹，前往嘉義一間整復所，找曾姓整復師整骨。

沒想到，曾姓整復師一開始正常按摩，後來竟解開小花的內衣按壓胸部，再伸舌頭舔舐，接著又舔了小花全身上下，還告知「胸部不會變硬是因為性無感」等話語。

▼雖然小花過程中感到不舒服、會痛，但以為是正常療程，所以選擇忍耐。（示意圖／免費圖庫pixabay）



曾姓整復師見小花沒有反抗，竟得寸進尺，將小花的內褲脫下，用手指性侵得逞，還說「此舉會使陰道濕潤，讓經期比較順」。過程中小花雖然有感到不舒服、告知曾姓按摩師「會痛」，但誤以為是正常療程，所以忍著痛，並沒有多加抗拒。

時間隔了2個月，小花去年5月再度到整復所報到，曾姓整復師假意關心「月經是否有比較順、是否會胸悶」，再以「幫妳看看」為由，先進行正常按摩，接著又再度性侵得逞，甚至變本加厲，隔著內褲用生殖器磨蹭，還問著「有感覺嗎」，過程中小花也感到不適，但以為是正常療程，所以又沒有抗拒。

小花第二次整復完畢，回家感到怪怪的，將過程告知母親，全案才東窗事發，曾姓整復師也被起訴。嘉義地院審理後判定，曾男犯了對受照護人之利用機會性交罪，一共2罪，各判處10個月有期徒刑，合併執行1年4個月有期徒刑、緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完