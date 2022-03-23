海巡搶命！暗暝路況不熟　彰化男騎車摔落出海口送醫

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所，22日深夜接獲派出所通報，有1名男性民眾在海空步道失聯，派員協尋後，在二林溪出海口發現他人車摔落在堤岸下方，身體有多處擦挫傷，消防分隊送往二林基督教醫院救護。

▲芳苑男摔車在二林溪出海口海巡緊急搶救。（圖／芳苑安檢所提供，以下同）

芳苑安檢所指出，有民眾報案其胞弟(約30歲)於22日15時出門整夜未歸，手機最後定位於彰化縣芳苑海空步道，安檢所獲報後即派遣人員實施協尋，22時30分於二林溪出海口堤岸下方發現該名男子，研判為天色昏暗且堤岸道路路況不佳，男子騎乘機車不慎摔落堤岸下致使手腳有多處受傷，初步觀察人員意識清楚。

安檢所通報芳苑消防分隊派遣救護人員到場協處，芳苑消防分隊抵達現場後與海巡人員以長背板合力將傷患抬至岸際並實施初步包紮，後續由芳苑消防分隊將傷患送往彰化縣二林基督教醫院救護。

第三岸巡隊表示，海巡署秉持為民服務的熱忱，民眾若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118海巡服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量執行救援，並提醒民眾如在岸際或海域從事相關活動，請注意四周環境及備妥相關安全措施。