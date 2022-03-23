　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

海巡搶命！暗暝路況不熟　彰化男騎車摔落出海口送醫

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署中部分署第三岸巡隊芳苑安檢所，22日深夜接獲派出所通報，有1名男性民眾在海空步道失聯，派員協尋後，在二林溪出海口發現他人車摔落在堤岸下方，身體有多處擦挫傷，消防分隊送往二林基督教醫院救護。

▲芳苑男摔車在二林溪出海口海巡緊急搶救。（圖／芳苑安檢所提供）

▲芳苑男摔車在二林溪出海口海巡緊急搶救。（圖／芳苑安檢所提供，以下同）

芳苑安檢所指出，有民眾報案其胞弟(約30歲)於22日15時出門整夜未歸，手機最後定位於彰化縣芳苑海空步道，安檢所獲報後即派遣人員實施協尋，22時30分於二林溪出海口堤岸下方發現該名男子，研判為天色昏暗且堤岸道路路況不佳，男子騎乘機車不慎摔落堤岸下致使手腳有多處受傷，初步觀察人員意識清楚。

▲芳苑男摔車在二林溪出海口海巡緊急搶救。（圖／芳苑安檢所提供）

安檢所通報芳苑消防分隊派遣救護人員到場協處，芳苑消防分隊抵達現場後與海巡人員以長背板合力將傷患抬至岸際並實施初步包紮，後續由芳苑消防分隊將傷患送往彰化縣二林基督教醫院救護。

第三岸巡隊表示，海巡署秉持為民服務的熱忱，民眾若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118海巡服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡人員將於第一時間投入能量執行救援，並提醒民眾如在岸際或海域從事相關活動，請注意四周環境及備妥相關安全措施。

▲芳苑男摔車在二林溪出海口海巡緊急搶救。（圖／芳苑安檢所提供）

►網友推到爆的「DIOR癮誘粉漾潤唇膏」才838元！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前台南市議長賴美惠涉嫌詐領助理費　檢調傳喚8被告漏夜偵辦

剛買二手車開回去「突冒一團火球」　駕駛停路邊驚嚇逃生

新竹辣妻狂約小王！恩愛地圖遍布KTV、酒吧…綠帽夫證據到手卻敗訴

員工每天裝水回家喝　離職後「被老闆告竊盜」求償2.5萬

甜心議員遭爆詐領助理費！律師嘆「1件事沒做好」：人設徹底崩壞

「2分鐘打狗影片」引眾怒　虐狗男辯：牠狂吠害老婆跌倒

司改會要法務部為「聲押律師」道歉　基層檢改回擊：干預個案惡劣

快訊／大貨車剎車失靈　彰化市下班時間11車連環撞

北市酒店停車擦撞爆衝突！兩陣營10人開打　5人揮棒後繼續嗨唱遭逮

混凝土車過彎失控！90度翻覆員林大道　駕駛驚魂僅受輕傷

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

救護車要過...騎士紅燈滑手機　正義哥見擋道10秒急衝上前

氣媽沒給零食！汪絕食抗議　被搖到肉在晃仍堅持不轉頭

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

外送員等1小時餐點沒人拿！　怒斥遇到騙單仔「恐遭停權」

物流司機「包裹當籃球」狂丟　商品重摔在地！撿起再扔進車

前台南市議長賴美惠涉嫌詐領助理費　檢調傳喚8被告漏夜偵辦

剛買二手車開回去「突冒一團火球」　駕駛停路邊驚嚇逃生

新竹辣妻狂約小王！恩愛地圖遍布KTV、酒吧…綠帽夫證據到手卻敗訴

員工每天裝水回家喝　離職後「被老闆告竊盜」求償2.5萬

甜心議員遭爆詐領助理費！律師嘆「1件事沒做好」：人設徹底崩壞

「2分鐘打狗影片」引眾怒　虐狗男辯：牠狂吠害老婆跌倒

司改會要法務部為「聲押律師」道歉　基層檢改回擊：干預個案惡劣

快訊／大貨車剎車失靈　彰化市下班時間11車連環撞

北市酒店停車擦撞爆衝突！兩陣營10人開打　5人揮棒後繼續嗨唱遭逮

混凝土車過彎失控！90度翻覆員林大道　駕駛驚魂僅受輕傷

快訊／BL男星「棟樑」睡夢中離世！家人叫不醒緊急送醫　得年25歲

神似同學江少慶　林丞軒讓江媽媽認錯人

烏克蘭正妹佳娜曝「俄軍暴行」：小孩面前性侵女人　擅闖民宅自拍

花東強震！網美發文狂笑「太小了好無聊」遭網轟　被起底秒道歉

鵜鶘胖虎「突PO超猛胯下換手暴扣」　威廉森才被爆已報銷

岸田文雄：俄國暴行應檢討「安理會角色」　澤倫斯基演說令人感動

中年男背媽爬山2小時！只為讓她「呼吸新鮮空氣」　6千人感動哭

爆準！肚子餓「挑哪樣東西吃」心理測驗，秒測你的真實人緣

伍鐸引薦加盟味全龍　鈦龍想證明全面型身手

大S婚後首PO文！　IG細節「低調放閃具俊曄」…愛心符號甜炸

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

社會熱門新聞

員工裝水回家　被老闆告竊盜求償

悲送亡父！戴寧「戴手銬、腳鐐」跪趴靈堂痛哭

新竹辣妻大膽出軌！綠帽夫證據到手卻敗訴

前棒球國手陰經龍刺死女友　收押不禁見

甜心議員涉詐領助理費！律師嘆1件事沒做好

前南市議長賴美惠涉嫌詐領助理費　檢調傳喚8被告

LINE瘋傳不雅照影射高嘉瑜　竟是航警局警員散布

快訊／關指部士官出營看診　陳屍中和旅館

台中潭子馬路被震成波浪狀　緊急封閉單向通行

剛買二手車開回竟冒火　駕駛逃生撿回一命

新北女獨攀玉山北北峰失聯　陳屍溪谷上方平台

館長陳之漢控加盟店違約　負責人駁：會員權利不變

中山北火警「多人揮毛巾求救」　雲梯車救援畫面曝

張錫銘假釋14次遭拒提訴訟　法官2理由駁回

更多熱門

相關新聞

強震最「萌」受災戶　浪浪卡水溝3hr終獲救

強震最「萌」受災戶　浪浪卡水溝3hr終獲救

花蓮23日凌晨1點41分發生規模6.6強震，全台各地明顯感受到劇烈搖晃，彰化4級震度，不少民眾被嚇得腿軟，而鹿港有1隻流浪狗今天清晨卡在教堂的水溝內動彈不得，露出驚惶無助的眼神，鹿港消防分隊獲報後緊急前往，敲掉磚塊，所幸救出浪浪後毫髮無傷。

路口監視器63秒狂搖影曝！彰化人半夜被強震嚇醒

路口監視器63秒狂搖影曝！彰化人半夜被強震嚇醒

即／致命金針菇檢驗陰性　農場回應

即／致命金針菇檢驗陰性　農場回應

即／銷美金針菇驗出致命細菌！出自中部3縣市

即／銷美金針菇驗出致命細菌！出自中部3縣市

竹聯地虎堂接大甲媽鑾轎　3000警力部防

竹聯地虎堂接大甲媽鑾轎　3000警力部防

關鍵字：

彰化海巡芳苑海空步道堤岸

讀者迴響

熱門新聞

深夜6.6強震！正妹急Call男友　最後分手了

氣象局：台灣進入「地震活躍期」

AV女優搭北捷遭猥褻！檢察官「因職業不起訴」米砂：她活該被亂射？

Selina視訊納豆「一看見他就哭」

小S嘆帝寶「廚房容不下2個人」　照片崩潰了

《香蜜》男星逆整型　「蛇精男→天菜」網：醫學奇蹟

斯亞遭霸凌！點名《大熱門》：低級行為

員工裝水回家　被老闆告竊盜求償

全台濕冷到周四　回暖時間曝光

雷／《海賊王》魯夫惡魔果實覺醒

921全台房子倒一排！　他驚抖「1縣市」零倒塌

地震狂搖！氣象局揭「上下左右搖晃」差異：S波易釀災

全台103校震災受損4154萬元

《AV帝王》58歲男星驚爆性侵2女！　指導演戲硬上

八點檔男星自爆「想出家」

更多

最夯影音

更多
強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人

強震警報！媽秒扛26kg白柴　拿牽繩逃跑網封神力女超人
花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

花蓮「深夜連震」服飾店遭殃　55秒搖滾式狂晃衣架慘被震倒

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

小S狂嗆趙正平「找到愛吃的東西」：就是嫩妹！　他火大反擊「妳的婚姻也不好說」

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花蓮連2震「規模均破6」　氣象局：可能還有5.5↑餘震

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

花東一夜7震最大規模6.6　高架橋斷裂、邊坡坍方

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面