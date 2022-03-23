地震狂搖「這5動作」全錯了！專家曝6字保命　開門逃是最後一步

編按：花東地區地震震不停！今（23）日凌晨1時41分發生規模6.6地震，不少民眾在震波來臨前就被手機的「國家級警報」嚇醒。自凌晨1時起至目前共發生56起地震，其中包含10起有編號的顯著有感地震，氣象局共發布4次防災告警訊息。

圖、文／今健康

地震對台灣民眾來說見怪不怪，但更大的災難往往來得突然，地震時正確的逃生觀念就顯得重要，當下除了在社群媒體上發布地震文以外，更應提高警覺，清楚了解當下環境有何危險物、有何遮蔽物，以助防範於未然。

地震防身SOP，趴下、掩護、穩住！

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不少人認為，地震時應先開門、關瓦斯，對此內政部消防署表示，除非當下正在下廚能夠直接關瓦斯，否則當地震發生時，不論身在何處都應牢記SOP：趴下、掩護、穩住。

地震規模往往由小至大，因此大部分的民眾多會先驚呼，此時除了驚呼以外，就應先看好掩護，當發現地震逐漸越來越大、情況不對時，第一應立即趴下壓低姿勢，保護頭頸部，以避免遭掉落物砸傷。

其次，在有桌子的情況下，應躲於桌子底下，若沒有桌子，則盡量躲向牆角，以手護住頭、頸部。特別注意，千萬避免躲在大型傢俱或其他任何有可能倒塌、掉落物品之處，以避免被壓傷、砸傷。

第三，一定要穩住、躲好，並且抓住桌腳，避免桌子翻覆。地震時應以「避免移動」作為基本原則，萬不可試圖往外逃生，此時外頭很有可能墜落物品。待地震停止時，再小心執行其他動作，如開門、關瓦斯、移動等。

地震要躲桌下？桌旁？記住「掩護」是最高原則。

相信不少民眾都聽過，地震時應躲向桌子旁、衣櫃旁，對此曾受邀內政部「推動災害防救工作特殊有功人員」的消防及防災人員蔡宗翰就曾指出這是個錯誤的觀念，原因很簡單，地震的當下最重要的是保護頭、頸部。

地震時最常見的2大威脅就是「物品墜落」和「房屋倒塌」，躲在桌子旁，主要是出自於「黃金三角理論」。所謂的黃金三角理論，指的就是在房屋倒塌、天花板墜落時和桌子等物所形成的三角生存空間。

但是，房屋倒塌較為罕見，且若真的不幸倒塌，民眾並無法判別倒塌的方向，也無法確定黃金三角空間於何處，躲在桌子等物旁顯得非常碰運氣。相較之下物品墜落相當常見，且從高處落下傷害力相當高，即便房屋沒有倒塌、也沒有更嚴重的災情，擊中頭、頸部也可能造成致命的危險。因此提醒民眾，找掩護，保護頭、頸部自然是最重要的。

地震先開門？先掩護？專家：一樣先找掩護！

另外，發生地震時，不少人也會打開門，避免房屋結構變形，壓壞門，影響逃生，此舉也是一項謬思。各國防災機構皆主張應先尋求掩護，並一樣牢記掩護頭、頸部。

地震時，首先出現的是搖晃，其次是物品掉落、傢俱倒塌等，最後才是房門變形，再更嚴重點房屋倒塌。因此地震時若先去開門，也已經先讓自己置身險境當中。

再者，發生地震時優先開門，此舉是為了逃生，逃生是為了生存。但為了生存而開門這個動作，已經先放棄了最基本的生存之道：掩護，以此邏輯來思考，便可知道是本末倒置。同樣的道理，相較逃生，掩護也顯得更加安全，避免身陷危險。一切應等地震停止時，再小心的執行下一步動作。

提醒民眾，在地震發生時，除了驚呼、發地震文以外，應清楚了解防身觀念，就算顧及面子、避免在眾人面前出糗，也應在地震發生當下不論規模先看好掩護位置，保持危機意識，以利情況惡化時當機立斷，以最快速的時間尋求掩護。

本文經授權轉自：今健康《地震要躲哪？先開門？關瓦斯？忘掉錯誤迷思，牢記防身3步驟！》