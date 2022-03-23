南警破獲職業賭場帶回21人　同步緝獲毒品送辦

▲台南市警二分局22日凌晨，在中西區青年路1處鐵皮屋內，破獲天九牌職業賭場，當場查獲主嫌及賭客共計21人，並查到李姓賭客身上有毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為杜絶賭博不法，「全國掃蕩賭博」專案期間，台南市警二分局22日凌晨接獲檢舉，迅速動員偵查隊及派出所警力，在中西區青年路1處鐵皮屋內，破獲天九牌職業賭場，當場查獲主嫌及賭客共計21人；另於現場1名李姓賭客身上查獲二級毒品安非他命9.9 公克，相關犯嫌全數解押回二分局調查送辦。

鄭姓犯嫌及林姓屋主等2人，共謀於台南市青年路1處鐵皮屋經營天九牌職業賭場想藉機牟利，除僱用陳姓等2嫌於賭場內操持賭博工作，並招攬年輕族群前往參賭。

二分局在22日凌晨接獲檢舉報案，立即派員至現場探査蒐證，發現深夜時段確有異常人等頻繁進出情形，乃迅速調度警力一舉攻入賭場，當場查獲經營賭場之4名主嫌及17名賭客共計21名、天九牌、撲克牌等賭具及抽頭金、賭資等相關證物，全案將陳等4名主嫌依刑法賭博罪送辦；另17名賭客依違反社會秩序維護法裁處重罰。

警方於現場調查中，眼尖之員警也在李姓賭客身上起獲二級毒品安非他命咖啡包4包（9.9公克）及吸食K盤等違禁物，當場帶回另依涉嫌毒品危害防制條例送辦。在查獲之21名賭客中，警方也發現年齡在25歲以下者竟有18位（均已滿18歲），該批年輕人許多竟只是因為好奇及朋友相約，而一同前往參賭或觀看，警方偵詢時也同時對這群年輕朋友嚴正勸誡，切勿沉溺賭博而致身欠債務誤入歧途。

二分局表示，職業賭場除讓許多人一擲千金導致傾家蕩產外，該類不法場所常有藏匿槍毒及因賭債而衍生重利、暴力討債等不法情事，嚴重影響社會安定秩序。臺南警方將堅定秉持「除惡務盡」、「刨根溯源」之原則，賡續掃蕩職業賭場，除盡犯罪淵藪，以端正社會善良風俗，展現強力執法之決心。