已婚色警備份鑰匙闖女工宿舍　只穿內褲想硬上！判刑+賠62萬

▲保二總隊洪姓員警持保管的備份鑰匙，深夜闖入女工友宿舍欲性侵未遂，造停職並判刑判賠。（圖／免費圖庫stocksnap）

記者蔡怡萍／台中報導

一名在警政署保二總隊德基小隊任職的已婚洪姓員警，竟趁深夜大家熟睡之時，僅身穿一條內褲闖入女工友小宜（化名）公務宿舍還企圖性侵，洪姓員警不顧小宜抗拒粗暴拉扯強摸，造成小宜掙扎之間全身多處擦挫傷，吵雜聲驚動了宿舍其他員警前來查看洪男才未得逞。洪事發後遭到停職，台中地院一審依妨害性自主判處3年10個月，民事部分須賠償62萬元。

已婚的洪姓員警是警政署保二總隊第三大隊第三中隊德基小隊隊員，而小宜是小隊內的工友，因職務之便都住進台中市和平區的公務宿舍。

2020年8月21日深夜，大家已熄燈就寢之際，洪姓員警赤裸上身、僅穿一條內褲，持保管的備份鑰匙打開小宜房門，小宜聽見鑰匙轉動聲被驚醒，斥問洪男並叫他離開，但他反撲向小宜並架住其脖子、以下體猛頂，伸手強摸胸部、私密處等，小宜抵抗掙脫間跪跌在地，洪還想繼續強脫小宜長褲，過程中造成小宜雙側大腿挫傷、左側小腿挫擦傷、頸部挫傷、右肘挫擦傷、背擦傷等多處傷害，當時在宿舍其他房間的2名員警聽見吵鬧聲察覺有異，趕到查看洪男才罷手逃離。

事發後小宜身心受創、引發嚴重焦慮恐慌，也辭去工作開始接受長期心理治療，認為洪男身為執法人員卻知法犯法，向法院提告外也求償250萬。

洪姓員警被逮後坦承不諱，但對自己的犯行多所辯解，雖在一審前有提出和解賠償金額，但開庭前又反悔，他表示已經遭到停職，無力賠償。

台中地院審理認為洪身為執法人員，本應端正行止、奉公守法，竟為逞一己性欲，侵入宿舍房間對小宜欲強制性交，造成對方的身心傷害非輕，依違反妨害性自主處3年10個月徒刑；在考量一切背景狀況後，應賠償90萬元較合理，但洪先前已支付了28萬元，需再補償62萬元，全案仍可上訴。