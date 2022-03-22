以後把你當家人照顧！瑪莎3煞最狠富少爸這樣說　男大生媽嚇壞了

記者白珈陽／台中報導

台中市瑪莎拉蒂3惡少重傷男大生，羈押期將於本月24日屆滿，但法官日前裁定3人延押2個月，其中張敦量禁見。被害宋姓男大生的母親今日出面受訪，表示法官曾詢問她意見，而她對於若張等人離開看守所，恐會對她不利，希望法院盡快判決，給他們一個教訓。另外，宋母透露，雙方調解時，張敦量的父親除吝於給付賠償金，竟還向她說「以後我會把你當家人一樣照顧」，令她心生恐懼，宋母直言「真的覺得很恐怖。」

▲宋母今日透露，張敦量的父親向她說「以後我會把你當家人一樣照顧」，令她心生恐懼。（圖／記者白珈陽攝）

宋母於2月受訪時曾指出，張敦量等3人共請了7名知名律師，向她提出調解，但調解過程中，張敦量的父親一開始只願賠償醫療費，直到最後才又加了60萬元；陳勁豪的母親說「了不起我們5萬、10萬，再多就付不出來」，甚至嗆聲「要不是陳有阻止張動手，妳兒子可能就死定了」等語，讓她覺得對方根本沒有誠意道歉。

▲張敦量僅因小擦撞，就把男大生強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

宋母今日表示，之前願意接受對方提出調解，是因想知道他們為人如何，若有悔意或許她會心軟，降低賠償金或是和解，但如今知道他們是這樣的人，就不想與他們和解，盼法院趕快判決，讓他們接受教訓。

宋母說，當時張敦量的父親僅願意支付醫藥費，卻對她說「以後我會把你當家人看，就像家人一樣照顧」，聽聞此言，她心想：「難道我要看你臉色一輩子？」宋母認為這是張父不願多付賠償金的推託之詞，令她覺得「很恐怖。」

回顧案情，張敦量與友人2021年11月初凌晨因小擦撞，竟動手將宋姓男大生打成重傷，而事後張因涉犯殺人未遂等罪，而另兩人涉犯強制及傷害等罪，3人均被提起公訴。





▲張敦量事後被依殺人未遂等罪嫌起訴，並羈押禁見 。（圖／記者白珈陽攝）

日前台中地院開庭，因3人羈押期將於24日屆滿，3人力求交保，張敦量的律師表示，張已無串證之虞；李韋霖的律師則說，他的涉案情節並非重大，羈押期可能會超越刑期；至於陳勁豪的律師則表示，他有阻止張敦量打人。

對此，法官審理後認為，3人仍有羈押理由，且3人的律師所述，稱不上與是否應予羈押緣由必然相關，因此裁定繼續羈押，從24日起延長羈押2個月，而張敦量的部分，則繼續禁見、通信、授受物件。