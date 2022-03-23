1夜4震喚醒台灣人！花蓮居民逃出不敢回家　網看時間傻：想到921

▲23日深夜4起地震，台東住飯店的民眾因地震嚇到逃出來。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

深夜3連震！繼台灣時間23日凌晨1時06分、41分、43分、46分時分別發生規模5.4、6.6、6.1、4.7地震（編按：不含小區域地震），國家警報大響且全台有感。由於震央位於花蓮、台東近海，許多位於花蓮的民眾在地震當下紛紛逃出住宅、飯店避難。

氣象局報告顯示，23日晚間發生的4起地震中，最大震度為台東縣長濱鄉達6弱、其次為花蓮5級。4起地震的震央靠近花東地區，許多花蓮居民被晃到直接從高樓層往下跑避難，也有住在成功地區飯店的民眾直接逃到大馬路上，久久不敢回去。

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▲1時6分發生規模5.4地震。（圖／中央氣象局）



▲1時41分發生規模6.6地震。（圖／中央氣象局）

其中，有網友發現地震時間與1999年9月21日的921大地震相近。921大地震發生於凌晨1時47分，兩者僅相差1分鐘，讓不少人留言，「有種921的噩夢」、「真的...重點還會有，嚇的不敢睡了」、「時間很相近」、「我怕爆」。

地震發生後，台東成功山區隨即傳出停電，目前一片漆黑，還聽到地鳴聲。對此，台電回應，目前僅成功市區有零星停電,已派員巡視中,但尚未接到山區用戶停電報案。

另外，有民眾表示，稍早人在花蓮奇美部落，聽到「對面山頭山崩，超大聲」，但詳情尚待確認。台東民眾則表示，地震時「聽到有地鳴聲，很大」。

▼1時43分發生規模6.1地震。（圖／中央氣象局）



▼1時46分發生規模4.7地震。（圖／中央氣象局）



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