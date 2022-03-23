油條排第一！網友最愛八大台式飯糰配料大公開　鹹蛋也入榜

▲台式飯糰包哪種料最好吃？（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台式飯糰是以糯米搭配各式內餡組成，軟Q的糯米與鹹香的配料可以變化出非常多樣的組合，是許多人早餐、宵夜的首選之一，「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近三個月內「台式飯糰配料」話題的網路聲量表現，帶大家了解網友熱議的台式飯糰配料有哪些。

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▲網友熱議8大台式飯糰配料網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

日前，就有網友提問「台式飯糰包哪種料最好吃？」，引來許多回覆，像是「脆脆的油條絕對是關鍵」、「肉鬆、菜脯這種傳統料最讚」、「一定要包個海苔感覺才對」，不過受到許多人喜愛的「油條」、「肉鬆」，也有人提出相反意見，認為「太油了好膩」、「肉鬆好乾喔」等。

▲台式飯糰包哪種料最好吃？（圖／台南先生）

除了常見的這些傳統配料外，「香腸」、「酸菜」也受到許多討論，如「加一些酸菜，剛好可以解膩，超好吃的」、「蒸香腸不油不硬，口感味道很配飯糰」、「包香腸的飯糰好紮實、吃起來好滿足」，可見關於飯糰配料的選擇，不只在口味上追求好吃，份量也要飽足才可以。

▲鹹蛋飯糰也很受歡迎。（圖／姐妹淘部落客）

對於許多網友而言，無法想像在飯糰中加入「起司」作為配料，是什麼樣的味道？因此就有人分享經驗說到「本來以為很奇怪，結果其實很搭欸」、「吃下去是會牽絲的那種，好過癮」，並建議可以加點培根或蛋，口感層次更豐富。另外，關於「鹹蛋」該怎麼搭的話題，則是分為蛋黃派跟全蛋派，各自有其擁護者，但無論是哪一派的網友，對於「鹹蛋」鹹香的氣味都是讚不絕口。

