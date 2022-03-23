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搶救布丁頭大作戰！美女醫不求人DIY染髮攻略大公開

▲▼搶救布丁頭大作戰！美女醫不求人DIY染髮攻略大公開。（圖／業者提供）

▲皮膚專科吳明穎醫師，不藏私公開自己的DIY染髮秘訣。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

現代人生活忙碌，沒時間常上髮廊補染布丁頭，或為了幾根白頭髮頻繁補染也很傷荷包，另一方面也擔心疫情足跡，凡事還是在家自己來更安心，因此格外需要簡單的染髮方式維持美麗。皮膚專科吳明穎醫師，不藏私公開自己的DIY染髮秘訣，讓大家染得安心又美麗。

▲▼（業配）美吾華植優染髮。（圖／記者周宸亘攝）

▲皮膚專科吳明穎醫師認為挑選染髮霜，選擇有衛福部化妝品許可證的產品最重要。（圖／記者周宸亘攝，下同）

美女醫不藏私分享　DIY染髮3大重點

外表亮麗的皮膚專科吳明穎醫師認為，DIY染髮時間彈性，方便進行事前的肌膚過敏測試，讓民眾在最安全的情況下，染出最滿意的髮色。她提醒在家DIY染一定要注意三大重點：

1. 每次染髮前，建議都先進行過敏測試
塗抹少量染髮霜於耳後或是手臂肌膚，分別觀察30分鐘和48小時這兩個時段，確認無過敏狀況再進行染髮，且要盡可能減少染髮霜和頭皮的接觸，一旦發生不適便應立即沖洗。
2. 染髮前應暫停洗頭一天，讓頭皮分泌油脂防護
染髮前不需洗頭，讓頭皮自然分泌的油脂作為保護層，也可以適量塗抹使用凡士林於髮際、耳朵、脖子等可能接觸到染髮霜的地方，預防肌膚被沾染。
3. 選擇有衛福部化妝品許可證的產品
挑選染髮霜，選擇有衛福部化妝品許可證的產品最重要，代表產品成分皆通過衛福部嚴謹的審查檢驗，對消費者來說是個可靠的保障，其次再依個人喜好挑選顏色、成分、氣味等，才能用得安心。

植優染髮霜採用植萃溫和配方　安心打造時尚形象

▲▼（業配）美吾華植優染髮。（圖／記者周宸亘攝）

▲「美吾髮植優護髮染髮霜」使用有機認證成分，可以安心在家自行染髮。

「美吾髮植優護髮染髮霜」採用有機認證成分與花植菁萃溫和配方，可減少染髮霜對髮質的傷害，並以獨家PO4著色配方能將更多色料分子攜入毛鱗片，讓上色效果提升40%。許多人擔心在家染髮異味飄滿室內揮之不去，「美吾髮植優護髮染髮霜」也使用微膠囊鎖香技術，染後無刺鼻染髮味，讓人舒服在家染髮。此外，「美吾髮植優」一共有10種髮色可選，不論白髮、黑髮皆可均勻上色，輕鬆打造你的時尚髮色。

植優補色刷救急補黑一刷搞定　孕婦也可使用

▲▼（業配）美吾華植優染髮。（圖／記者周宸亘攝）

▲「美吾髮植優護髮染髮霜」染後無刺鼻染髮味，就能安心在家定期均勻染整頭秀髮。

每次染髮總有令人討厭的過渡期，新長出來的白髮讓人看起來好沒精神。重視個人形象、追求完美的你，遇到臨時有重要場合要赴約，卻來不及請專業美髮師幫忙補染髮根，更不想頂著一顆白髮布丁頭出席，這個時候可選擇暫時性的「美吾髮植優護髮補色刷」一秒刷上即可完美遮蓋白髮，使用植萃溫和成分及防潑水配方，不含阿摩尼亞與PPD，透過物理性方式上色，不滲入頭皮及髮芯，天天使用也不擔心，使用後髮絲自然柔順不僵硬，溫水即可輕鬆卸除，因此連孕婦也可安心使用。

▲▼（業配）美吾華植優染髮。（圖／記者周宸亘攝）

▲補色刷可直立放置，不會因為傾倒而到處沾染，使用上更好掌握也更有效率。

最適合每次染髮過渡期使用的「美吾髮植優護髮補色刷」由淺至深一共有4色可選，操作快速簡單，而且瓶身可直立不會因為傾倒而到處沾染，使用上更好掌握也更有效率，由於持色力佳，即使是上瑜伽、登山步道等輕運動也能使用，救急補黑一刷搞定，為你在關鍵時刻髮色即刻救援！

美吾髮植優護髮染髮霜
屈臣氏、康是美、寶雅、家樂福、大潤發、愛買門市及網路商城皆有販售:
美吾髮購物網➤ https://mwf.one/jkWCN
MOMO購物網➤ https://mwf.one/ebRz1
蝦皮商城➤ https://mwf.one/rPiqf

美吾髮植優護髮補色刷
康是美及美吾髮購物網獨家販售
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