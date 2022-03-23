看牙醫不再面對冰冷天花板　最美診療間窗外綠意迎來燦爛幸福感

文／時尚家居

跳脫醫療院所給人的冰冷、慘白印象，奕創醫療空間整合設計使用無接縫的生物性線條，搭配出或單一或層疊的曲線，並施以特殊塗料，打造了明亮通透、溫馨又溫暖的診所空間，不論是候診、看診中，都能在和煦燦爛的空間氛圍中，舒服的放鬆。

▲伊凡牙醫候診空間用無接縫的弧度與曲線，柔化空間表情。

曲線環繞塑造亮點

與一般人印象中的牙醫診所不同，奕創醫療空間整合設計在伊凡牙醫的候診空間中，不使用常見的木紋貼皮，也不見大量科技感的剛硬金屬，而是規劃了無接縫的弧度與曲線，使用具有質樸自然感的特殊塗料，並善用大量的自然採光，柔軟且明亮的，打造了舒適無壓的候診區。大面積對外窗與櫃檯邊牆面上，看似愛心的曲線，實為牙齒輪廓造型，開門見山點出牙醫診所的性質，並與天花層疊的弧形線條相呼應，柔和了空間表情，增添視覺層次感的同時，更導引來者循著光與線條，進入雲彩金塗料自動門後的診療空間。

▲明亮、潔淨的裝潢有效緩和患者等待的不安情緒。

入口區，以地坪差異區隔穿脫鞋區域，簡單明瞭區分了內外；為了保留空間的簡潔俐落，以細膩的手法將診所視別圖像鑲嵌進牆壁之中，並規劃了櫃檯後方牆面隱藏式的病歷櫃，以及電視旁簡單的茶水空間，以細膩的方式優雅的收合紙杯、垃圾桶等雜物，將雜亂感降至最低。

▲柔和的木紋櫃體將雜物收納整齊，降低雜亂感，與白色桌面互相呼應。

明亮用色，不失專業感

候診室牆面與天花採用特殊塗料，溫潤的膚色系，暈染的手感效果，塑造明亮且溫馨的空間表情，造型吊燈錦上添花帶來絢爛的發散效果，空間表情頓時生動活潑了起來，跳脫以往診所的刻板設計手法，化繁為簡，專業感與居家感並行不悖，不失專業的呈現新穎的溫暖氛圍。

▲伊凡牙醫的診療間走出傳統冷冰冰的裝潢，既有親切感，又不失專業的動線與工具置物規劃。

診療室內，也選用了暖亮的色系，以淺色系為空間基底，亮黃色系的座椅顯得既時髦又平易近人，大面積對外窗納入大量自然光，呼應整體的敞朗通透，局部穿透的隔間，兼顧看診者隱私與空間通透感；專業的儀器、動線設計與收納櫃體，讓醫師與助理取得容易且順手，在這樣的空間裡，大大拉近了看診者與就診者的距離，看診的同時也被溫暖的幸福泡泡包覆著一般，舒適且放鬆。

▲大面落地窗正對窗外綠意，開闊明亮的診療間令患者安心不少。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。