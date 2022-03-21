東海岸旅遊安全懶人包設計徵件　3個主題獎金豐厚至5月31日止

▲東海岸旅遊安全懶人包設計即日起徵件 ，3個主題獎金豐厚。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處辦理「111年旅遊安全懶人包設計有獎徵稿」活動，徵選簡潔明瞭易懂之宣導圖文，推廣認知旅遊安全守則，讓遊客到訪東海岸前，都能透過旅遊安全懶人包，獲得規劃出遊必備貼心安全叮嚀與注意提醒事項，讓美好的旅遊假期「開心遊、平安歸」。

「111年旅遊安全懶人包設計有獎徵稿」活動懶人包圖文設計主題分為「礁岩旅遊篇（小野柳、三仙台、石梯坪礁岩區旅遊注意事項）」、「找合格業者篇（東管處轄內水域遊憩活動業者）」與「責任與保育篇」等三組，報名期限自即日起至5月13日止。

每組先初選出50件作品，之後辦理決選，各組選出特優1名，獎金新台幣1萬4000元-1萬6000元、優等2名6000元-8000元及佳作5名2000元-3000元。

另為擴大宣導成效，本次活動特別加碼針對初選作品辦理網路人氣獎票選，各組選出前3名人氣獎（2000元-3000元），東管處將從參與網路人氣票選之投票者中抽出10名幸運者，贈送東海岸特色小禮物1份。

網路票選投票日期自今年5月20日至6月3日止，每人每日限投1票。所有獎項得獎名單，暫訂於6月下旬公布於東管處官網。

東管處歡迎喜愛旅遊及透過創作設計說故事的民眾，踴躍報名參加，詳情請上徵選網站（https://www.arrt1995.url.tw/2022travelsafety/ ）查詢，如有任何疑問請洽詢黃先生（07-5555290）。