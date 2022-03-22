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莫蘭迪控看過來！英式系統廚房引領優雅新時尚

文／時尚家居

（圖片提供｜三商美福）

無論是日常下廚或聚會互動，廚房早已搖身一變為居家空間的中心所在，厭倦了常見的系統廚櫃？在台灣就有純正的英式風格廚房可選擇！時尚優雅的外型、內蘊迷人莫蘭迪色調、堅固耐用又環保的高質感板材五金，加上專業的動線配置規劃，充分詮釋出英倫風格的極致高雅，展現經典復刻與現代時尚的完美交融，讓料理成為一件享受生活的品味樂事。

（圖片提供｜三商美福）

英式廚房引領風尚 迷人美學化身原創亮點

居家風格多變，尤其被視為空間核心的廚房空間，高質感的英倫風更能突顯料理與美味的感官饗宴。希望將英式質感原封不動的搬回家，選擇英國設計、製造的系統廚房絕對是最佳選擇。以強調優雅簡約的shaker style為核心，從板材的立體度、擬真木紋、精緻的收邊與倒角，乃至輕柔靜謐的莫蘭迪調整體配色，每一處的點線面都完美呈現英式風格的高雅，近看輕摸能真實感受立體凹凸的木紋質地，彷彿原木重現，俐落簡約的線條與氣質配色，與自然、鄉村、現代、古典住宅都能和諧相容，甚至還保留經典下櫃側身立柱，增加整體質感與美學價值，保留原汁原味傳統英國廚房風格，對於系統傢俱而言達到了美學最顛峰。

（圖片提供｜三商美福）

板材決定傢俱品質 MDF永續成主流

系統櫃的板材影響傢俱質感與耐用度，品質差異甚大，選擇品質優良的系統廚具非常重要。目前主流系統板材之一為MDF（中密度纖維板），取用木材纖維混合樹脂、黏膠經高溫高壓製成，因為和木頭密度接近，又可減少森林砍伐，近年來成為主流材質之一。MDF的堅固與均勻密度和光滑平整表面，不只避免水氣滲透，更能以此做出高難度五面拼貼效果。光用印刷技術是無法模擬出英式廚房門板的立體感，系統廠商以MDF為基材，加上門框連結中心的Ｖ勾倒斜與門板收邊的1mm微倒角，形成面板深淺明確、層次豐富的立體視覺，結合緊密紮實穩定性能、完美俐落門框比例與面面俱到的精彩細節，使機能與美型相互兼具，成就而出清爽、潔淨與耐用的功能特性，美得更有深度與內涵。

（圖片提供｜三商美福）

裝潢彈性高 實境擬真設計零時差

系統傢俱宛如木工訂製的靈活性，櫃體不限擺放在特定空間，英式風格的優雅櫃體除了能點亮廚房的美，更可將這份原創美學運用在全室空間，擁有更高的軟裝彈性。喀什米爾與星辰灰的用色高級又迷人，搭配特製美型五金把手更相得益彰。從量身打造的最佳動線與距離、符合人體工學的輕鬆操作尺寸、各種類型廚房格局，延伸至空間每道櫃牆，無處不在的貼心考量與完整優美組合，激盪出專屬英式的細緻品味，甚至還運用時下最新「720°VR 全境擬真實境」，將整體規劃呈現在實境畫面上，就像看到真實照片般，居住者也易掌握實體空間感，創意與成品零誤差，是給予消費的最大尊重，夢想中的美麗廚房就此誕生。

（圖片提供｜三商美福）

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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