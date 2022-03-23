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味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？

消費中心／綜合報導

台灣人知名地愛喝飲料愛喝茶，根據統計顯示，台灣人每年喝掉4萬噸的茶葉，平均每年每人會喝掉44杯手搖欸！可見大多數人每天都要來一杯手搖飲料，甚至網友流傳：「台灣人血管流動的不是血液，是飲料」的笑話。

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

今天《街訪突即隊》接到神祕任務，特別找來小吳團隊的卡特，廣邀素人們進行盲測大考驗，來測測看這些飲料系達人能不能喝出手搖新品隱藏的秘密呢？

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

受測民眾表示：「很好喝欸，但我喝不出來是什麼茶？」也有民眾表示：「這杯味道喝起來好神奇喔！」、「一喝就甘蔗檸檬啦～」、「喝起來有果粒」、「茶香蠻重的。」

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

透過這次的盲測大考驗，《街訪突即隊》發現大多選手實力都相當堅強！但其中最關鍵、最大的秘密卻沒有人答對，那就是──這次進行盲測的手搖飲料新品，通通都是用純喫茶來做特調的！

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

其實純喫茶就是夠新鮮才敢做成手搖飲！主持人也特別說明：一般寶特瓶裝飲使用高溫殺菌，可以存放半年以上，但純喫茶新鮮屋紙盒包裝，為了維持最新鮮的風味，特別採用低溫殺菌，能保留更多茶香原味，因此賞味期限約15天；加上純喫茶從生產包裝起，全程以0~7度C配送，以確保品質穩定。

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

最後，純喫茶6款期間限定特調手搖，現在在白巷子與TEA’S原味都能喝到囉！在這邊《街訪突即隊》也搶先特別推薦兩款主打聯名飲品：首先是白巷子非常適合打卡拍照的「鮮凍再說奶蓋凍柚綠」，擁有粉橘色網美系漸層外觀的「鮮凍再說奶蓋凍柚綠」，基底使用純喫茶鮮柚綠茶做特調，加入細碎茶凍增添口感，再倒上綿密的白色奶蓋，層次非常豐富，喝一口就能感受到滿滿的夏日風情！

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

另一款則是小吳團隊卡特的心頭愛，Tea’s原味超特別的「鮮檸再說綠奶檸檬」，將純喫茶檸檬綠茶與奶味完美融合，喝起來酸酸甜甜不膩口，清爽又帶著淡淡奶香，更被卡特形容是「愛情的感覺」，甚至在正式拍攝前就先乾完一杯！推薦大家馬上也去買來喝喝看吧！

▲▼ 味蕾大挑戰！開箱手搖新品　居然是用「這一味」沒人知！？ 。（圖／翻攝自即新聞）

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