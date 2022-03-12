影／iPhone 13全新綠色、松嶺青色開箱　搭載「iOS15.4」口罩解鎖超方便

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▲3C達人Tim哥要帶大家搶先開箱iPhone 13全新綠色、松嶺青色。（影／3cTim哥生活日常授權提供）

記者吳康瑋／綜合報導

蘋果公司於今（2022）年春季新品發表會中，正式推出全新配色，包括iPhone 13的綠色，iPhone 13 Pro及Pro Max的松嶺青。而3cTim哥生活日常也特地替果粉進行開箱介紹並指出，外界自2019年「夜幕綠」推出後，便開始期待蘋果能繼續挑戰更多色系，而這次推出的「松嶺青」具有走出戶外的意象，受到不少果粉們擁戴。

Tim哥指出，這次推出的iPhone13綠色，採用稍微偏飽和一點的色調，而iPhone13 Pro 松嶺青，則比較高級的質感，跟之前的天峰藍一樣，都是以磨砂後的玻璃背板所製成，所以機身在照耀到不同的陽光時，會折射出不同的色澤。

▲左起iPhone 13 Pro Max松嶺青、iPhone 13綠色、iPhone 11Pro夜幕綠、iPhone 11綠色。（圖／翻攝自3C有意思Tim哥）

Tim哥指出，之前推出的iPhone 11Pro夜幕綠，主要是由日本的小型油墨供應商Seiko Advance去研究測試，研發出可以提升色澤的油墨技術，後來也得到Apple官方的肯定，並正式獲得採用，才有現在看到的這款「夜幕綠」手機；而當初iPhone11大改款，推出綠色款式，當「夜幕綠」推出時，補獲不少民眾的少女心，且因為機身採鋁邊框，機體本身又很輕，讓市場都為之瘋狂。

Tim哥也指出，這次推出的這2支手機，還有一個重點，就是該手機在購買時，內部就已經先替用戶安裝完成最新的「iOS15.4」更新檔，並正式啟用傳說中的「口罩解鎖」功能，未來民眾就算帶著口罩，一樣可以自由解鎖手機螢幕畫面。

Tim哥強調，不管疫情會怎麼變化，戴口罩仍然是未來趨勢，因此這項功能推出後，預估將掀起一波討論熱潮。

▲iPhone 13 Pro Max松嶺青及iPhone 13綠色2款手機，已完成安裝iOS15.4，啟動口罩解鎖功能。（圖／翻攝自3C有意思Tim哥）

針對電力續航方面，Tim哥分享，幾年來蘋果電池的續航力，已有持續擴增，像他現在攜帶的iPhone 13 Pro Max續航力就相當優秀，他平常不會隨身攜帶行動電源，因此對續航力特別敏感，iPhone 13 Pro Max使用一整天都沒問題，只要晚上回家後，再充電就好，電力續航力相對穩定。

蘋果是於3月9日舉行春季新品發佈會，正式發表新配色：綠色與松嶺青色，新顏色加入後，iPhone 13系列一共有綠色、粉紅色、藍色、午夜色、星光色、Product RED紅色六色可選；iPhone 13 Pro系列則有松嶺青色、銀色、金色、石墨色、天峰藍色五色可選。