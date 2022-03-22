5歲女童舞蹈班下腰閃到！跌坐地板「下肢癱瘓」…恐一輩子坐輪椅

▲女童叮噹受傷以後，下半身癱瘓，只能每天復健。（圖／翻攝央視）



記者柯振中／綜合報導

大陸9歲的女童叮噹（化名）多年前參加舞蹈課，沒想到下腰時閃到，摔到了地上，最終變成下肢癱瘓，至今無法上學、只能坐在輪椅上，讓母親相當崩潰，將舞蹈教室、同學告上了法院。

綜合陸媒報導，由於叮噹喜愛跳舞，母親張靜（化名）在叮噹5歲時，報名了舞蹈訓練班，沒想到某次上完課，張靜在外等候，準備接女兒回家，卻怎麼也等不到人，情急之下走進了教室。

張靜走進教室裡，發現女兒坐在地上哭，詢問老師發生什麼事，對方告知「下腰下不去」，可能因為遭到同學嘲笑，所以才忍不住哭了出來。

張靜聽完老師的說法，安慰了一下就把女兒接回家，沒想到回家以後，女兒沒有好轉，反而哭得愈來愈厲害，不斷喊著「腿疼」，還只能癱坐在沙發上。

▼女童練舞閃到腰，結果下肢癱瘓。（圖／翻攝央視）



張靜感到不放心，帶女兒到醫院就診，卻沒有檢查出問題，無奈之下只好又帶孩子回家，豈料過了幾天，症狀愈來愈嚴重，不但有發燒、肚子痛，也有嘔吐的症狀，看醫生也檢查不出結果，嚇得她趕緊帶人到南京的大醫院檢查。

檢查結果顯示，叮噹的胸腰部脊髓損傷，導致下半身癱瘓，恐怕要一輩子坐輪椅，無法再站起來，讓張靜十分崩潰，也才知道為什麼去接女兒下課時，女兒會哭喊「腿疼」。對此，舞蹈老師則說，當天上課時沒有任何異狀，一切就如平常一樣。舞蹈教室的校長也感到十分奇怪，陪同調閱監視器，想要釐清原因。

原來，當天傍晚上課準備結束，學童們按照老師的要求，進行下腰的動作，叮噹也順利完成，不過起身時遇到了一些困難，無法自行支撐起身。前方的同學看見狀況，伸手扶住叮噹的手臂，想要幫助叮噹起身，但疑似力氣不夠，導致叮噹起身到一半時，腰大力閃了一下，接著跌坐在地不斷哭嚎。

張靜原先想找同學的家長理論，但仍擔心女兒的身體，因此找遍了各大醫院，花了數十萬的醫藥費，狀況仍沒有起色，叮噹不斷惡化，至今只能坐在輪椅上，還伴隨嚴重的排便障礙。叮噹受傷至今已4年，舞蹈教室原先相當積極，不斷支援醫藥費，但由於狀況遲遲沒有好轉，態度也發生變化，拒絕了給予醫藥費，因為「復健就是無底洞」。

▼叮噹練習下腰，卻沒有辦法自行站起，同學伸出援手，卻因為力氣不夠大，害叮噹閃到腰、瞬間跌坐在地。（圖／翻攝央視）



張靜無奈之下，只能將舞蹈教室起訴，同時也起訴伸手拉叮噹的女同學家長。對此，舞蹈教室則認為，已經積極給予幫助，承擔了前期大部分的醫藥費，他們是合法成立的機構，教師在事發當下背對著，無法得知狀況，事後也有詢問叮噹的身體狀況，對這件事沒有責任。

舞蹈教室認為，若不是另一名同學伸手拉叮噹，力氣又不夠大，導致叮噹跌倒、背部著地，這件事情也不會發生，是該名同學不遵守紀律、伸手拉了叮噹，才會出現這種事。不過，同學的辯護律師責任為，看到叮噹還沒起身，想要伸手拉起，是基於善意的行為，且事發當下孩子們只有5歲，屬於無行為能力人，主要還是舞蹈教室沒有盡到教育的職責，才會發生這種狀況。

目前張靜仍在承擔著叮噹的醫藥費，一方面還要與同學家長、舞蹈教室打官司，生活過得痛苦不堪。後續舞蹈教室又提出了一項證據，在叮噹的門診過程中，檢查出了隱性脊柱裂的病症，若家長提早告知叮噹有這種病，就不會收來當學生，也不會發生這種狀況，因此張靜一家也有責任。

不過，張靜一家的律師責任為，就算叮噹有這種病症，也不能證明此次意外是該病症所導致，況且叮噹在此之前已經練習了2年，進行了許多次下腰練習，都沒發生這種狀況，發生這種狀況，無疑是2個被告所造成。

對此，中國政法大學教授尹志強認為，在《侵權責任法》與《民法》裡面寫得非常清楚，無行為能力人在幼兒園、學校、教育培訓機構生活學習期間所受到的損害，由幼兒園、學校或教育機構承擔侵權責任。

尹志強表示，是否要承擔侵權責任，要從證據上來判斷，機構是否盡了職責，但從監視器畫面來看，1位老師帶19名小孩同時訓練，還要進行下腰等危險動作，應該是沒辦法全面照顧，在進行高危險動作時，就該規定「一個學生一個學生來做」，這些沒有做到的話，就該承擔相應責任。至於後續結果為何，仍待法院進一步判決。