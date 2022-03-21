淡季祭優惠！明星保濕夯品3折起　衛生紙最低單包6.1元

▲東森購物網推出「女王價到」購物優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

在零售淡季造節炒市場買氣，東森購物網瞄準女性市場，延續38婦女節檔期，推出「女王價到」購物優惠，其中明星保濕夯品下殺，專櫃暢銷品SK-II青春露，網路最低超值價只要2,600元，大推保養控趁這檔囤起來。生活市集即日起至3月底也有精選爆品免運5.1折起可以搶，像是自有品牌衛生紙最低單包只要6.1元。

東森購物網「女王價到」活動再推多重好康優惠，全站滿25,000元贈送1,000禮物卡，APP下單滿額再贈300東森幣，尤其季節換季，護膚也要跟著調整，美妝館就精選換季保養品買一送一、明星保濕商品3折起，像是SK-II青春露活動特價3,250元，還可使用東森幣15%折抵，扣幣後只要2,600元就能入手；DeMon NB全效精油淨透卸妝膏6瓶，市價7,680元，東森價只要2,260元。

▲東森購物網美妝館明星保濕商品3折起。（圖／翻攝自東森購物網）

不用等到週年慶，保養控趁這波能便宜購入之外，針對3C家電、生活日用、婦幼母嬰等商品，東森購物網也都同步祭出超值促銷價，活動期間下單選擇全家超商取貨付款，登記再送全家經典拿鐵，限量2,500名，送完為止。

生活市集3月份主打「321 秒購節」，活動進入主波段，天天祭出低於8折優惠，搭配全站3%生活幣回饋，再加碼每日限量生活幣紅包現抽現抵，同時設有「居家生活購」、「熱門零食自由配」、「春季家電節」三大必搶專場，集結自有品牌、收納用品、清潔商品、人氣美食、民生日用品、生活家電等精選百項熱銷爆品，免運下殺最低5.1折起。

想搶低價商品，可鎖定期間限定的「快閃下殺」，自有品牌福虎夯吉版衛生紙特價再下殺74折，最低單包只要6.1元；長銷爆品「骨盆枕」搭配活動最低單入只要1,690元。「好物三日殺」專區也有多種超值人氣商品，像是「東門興記手工豬肉水餃」特定組數單包不到180元，「頂級天絲兩用被床包組」每組最低只要649元，「SHARP夏普空氣淨化除濕機」一機兩用只要11,599元。