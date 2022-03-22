再獲AHA全球機場健康認證　桃機為後疫情時代做好準備

▲防疫獲國際機場協會肯定，桃園機場再獲AHA全球機場健康認證。（圖／桃園機場公司提供，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

桃園機場公司今（3月22日）日宣布桃園國際機場再次榮獲國際機場協會（Airports Council International, ACI）【機場健康認證】(Airport Health Accreditation programme, AHA)，為桃園機場連續兩年獲得此一殊榮，未來將持續以最高標準落實各項防疫措施，確保員工、旅客及國人健康。

機場公司表示，新冠病毒不斷變異，帶給邊境防疫極大挑戰。桃園機場能獲【機場健康認證】是眾多單位共同努力的成果，包括行政院、交通部、中央疫情指揮中心、桃園市政府、各駐站單位與協力廠商等。隨著各國開始逐步解封或鬆綁檢疫限制，機場公司有責任與各國機場交流管理策略及防疫經驗，打造一個讓旅客與民眾放心、同仁安心的機場環境。

▲國際機場協會自2020年開始推動【機場健康認證】計畫，目的在使旅客放心使用機場設施。

疫情重創全球航空產業，為此ACI自2020年開始推動【機場健康認證】計畫，並邀請所有成員機場參與。ACI依據國際民航組織（ICAO）「航空業復原專案小組建議事項」所訂之檢驗機制，評估參與之機場所採取的防疫措施是否符合該協會「航空業復原與重新啟動指引」以及ICAO標準，目的在使旅客放心使用機場設施，並表彰該機場在維護安全及衛生設施的專業水準。

▲桃園機場公司各項防疫措施以旅客健康為優先，打造安心機場環境。

桃園機場於2021年4月首次取得認證，現認證效期1年即將期滿，機場公司隨即開始籌備重新驗證工作，在各團隊的共同努力下向ACI提交了一系列的完整資料，包括清潔消毒、社交距離、員工防護、航廈配置、旅客溝通與設施設備等，項目不僅涵蓋入出境旅客，更包含了工作人員。ACI評選透過問卷調查、線上資料評閱與詢答等方式進行，委員認為機場公司所提交之說明資料與措施規劃完整，決定再次授予桃園機場此一認證至2023年4月。

疫情為國際航空產業帶來嚴峻挑戰，隨著各國疫苗接種率逐步提高，部分國家開始重啟邊境，機場公司將持續與機場服務大聯盟夥伴緊密合作，因應後續挑戰與新局，並為疫後復甦作好準備。

▲桃園機場公司積極協助工作人員接種疫苗，強化第一線人員防護力。