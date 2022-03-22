台電情殺兇嫌是「三冠王」棒球國手！曾獲世界冠軍　超強經歷起底

記者施怡妏／綜合報導

嘉義市台電配電中心22日上午9時許發生一起情殺案，疑似談分手不成，男方竟持刀砍向對方，女方全身多處中刀，送醫搶救後仍宣告不治，經查，兇手為55歲前棒球國手陰經龍，出身嘉義朴子少棒隊，曾代表中華隊赴美參加威廉波特少棒賽世界賽，榮獲世界冠軍，表現優異的他甚至有「三冠王」的稱號。

▲台電情殺案，兇嫌竟是前棒球國手。（圖／記者翁伊森翻攝）

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據了解，陰經龍為前棒球國手，是台灣棒球史上唯一一名姓「陰」的棒球選手，國小畢業後就進入棒球名校華興中學青少棒隊，曾是朴子少棒隊的隊員。民國68年遠東區少棒錦標賽共擊出36支全壘打，中華隊就佔了25支，日本隊6支，關島3支，韓國2支。

而陰經龍在當時的比賽中大放異彩，五場比賽擊出多達6支全壘打，打擊率8成33，18打數中狂掃出15支安打、16分打點，三項打擊項目均是大會最佳的成績，成為「三冠王」。

之後代表中華隊到美國參加威廉波特少棒賽世界賽，順利拿下世界冠軍。回台後朴子少棒隊受到熱烈歡迎，下飛機後身材高大的陰經龍擔任掌旗官，接受政府官員和球迷夾道歡迎。

民國71年全國青少棒錦標賽（北區選拔賽）中，陰經龍繳出0.710的高打擊率，拿下打擊獎第二名。國中畢業後直升上華興中學青棒隊，高中畢業後陰經龍先在陸光棒球隊服役，後進入台灣電力棒球隊，在台電隊打了幾年球後轉任台電公務人員，結束了棒球生涯。

▼陰經龍有「三冠王」的稱號。（示意圖／翻攝自pixabay）