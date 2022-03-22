金正恩力挺「被國際孤立的普丁」！　韓媒譏：根本失敗者聯盟

▲金正恩2019年4月出訪俄羅斯，與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

北韓內閣機關報《民主朝鮮》在17日發表的社論中提到，俄羅斯如今因進攻烏克蘭而遭到國際孤立，但領導人金正恩仍將持續加強與俄國間的合作。不過目前俄軍的戰況不樂觀，北韓在經濟方面也面臨巨大困境，因此金正恩想藉此拉攏普丁的行為也被外界譏諷，根本就是「失敗者聯盟」。

根據《每日北韓日本版》報導，北韓非常注重各重大節日的「5週年」、「10週年」等數字，但是17日卻選在《朝蘇經濟、文化相關協議》（1949年3月17簽訂）的73週年，在官媒之一的內閣機關報《民主朝鮮》發表社論，並在該篇社論中強調北韓與俄羅斯間的合作關係。分析認為，北韓選在這個時間點，就是要強烈表達對於俄羅斯的支持。

社論中寫道，「近年，北韓與俄羅斯的親密關係隨著兩國領導人的會晤提升至新的階段。金正恩同志與普丁閣下在會談中相互理解並信賴，同時增進彼此的親密關係與協調，雙方也立志將以新世紀為目標，將兩國關係進一步提升，而兩位領導人已對此達成共識，並真摯地當面討論。而以兩人具有歷史意義的會面為契機，也強化了兩國具有戰略性與傳統性的友好維繫，具有深刻意義。」

▲當時金正恩贈與普丁一把朝鮮寶劍，對方則遵照俄羅斯傳統回贈一枚硬幣，另外也準備茶具、跳棋回禮。（圖／路透）



社論同時強調，「如今，在打擊帝國主義者的強權與專橫且維護國家自主權的道路上，兩國人民步調一致，同時相互支持與合作，在這條路上增進親善友誼關係。」

事實上，金正恩一直想要在國際上占有重要地位，儘管俄羅斯目前遭受國際孤立，但是對北韓而言，在駭客攻擊與核武開發方面，俄國將是不可或缺的重要據點，因此無論如何也要拉攏普丁，加深北韓與俄羅斯間的聯繫。不過如今俄軍在與烏克蘭的戰事中陷入苦戰，而北韓則是面臨長期貧困的窘境，因此也被譏笑，兩人的合作根本就只是「失敗者聯盟」。

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