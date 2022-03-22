快訊／貝里斯外賓確診！Ct值35　柯文哲戴N95口罩入場

▲台北市長柯文哲、副市長黃珊珊22日受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

2022智慧城市論壇暨展覽（SCSE）台北場於3月22日至25日在南港展覽館2館舉辦，但據了解，有與會外賓未在機邊採檢，便於21日入住台北市某知名酒店，經過聯合醫院帶隊採檢後發現1人確診。對此，台北市副市長黃珊珊證實此事，認為外賓確診本來就在可能範圍內，目前仍按照原定計畫進行。

2022智慧城市展3月22日至25日在南港展覽2館盛大登場，上午10時25分舉辦的2022智慧城市展開幕暨頒獎典禮，將由台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台北市副市長黃珊珊等人出席參與。

據了解，整場智慧城市論壇皆有邀請外國賓客，並透過外交泡泡入台，但有多名要參加該活動的外賓未在機邊採檢，隨即入住台北市某知名酒店，而聯合醫院則派人前往採檢，結果發現1名貝里斯外賓確診，Ct值35，北市隨即匡列6名外賓、2名秘書居家隔離，同班機還有1名美國籍外賓，將再確認機艙位置，今8名外賓不參加開幕式。

柯文哲、黃珊珊於22日抵達會場時，只見柯文哲與其他市府幕僚皆配戴N95口罩，但黃珊珊則是一般醫療口罩。針對外賓確診一事，黃珊珊22日會前受訪時證實，確實有一名外賓確診，Ct值35，現在同團8名成員都已經被匡列居家隔離，並不會參與此次活動。

至於是否會加強展場防疫作為？黃珊珊回應，整場防疫作為都是由指揮中心、外交部與國發會一起計畫，每個細節都是中央、地方一同確認，外賓確診本來就在可能範圍內，目前仍按照原定計畫進行。