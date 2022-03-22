澤倫斯基：準備承諾烏克蘭不加入北約　換取俄國停火撤軍

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基21日晚間表示，準備商討烏克蘭不尋求加入北約（NATO），以換取停火、俄羅斯撤軍、對烏克蘭的安全保障。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）21日接受烏克蘭電視台採訪時表示，「這對所有人來說都是一種妥協：對西方來說，在北約議題上，西方不知道該拿我們怎麼辦，對烏克蘭來說，烏克蘭希望得到安全保障，對俄羅斯來說，則是不希望北約進一步擴張」。

澤倫斯基也再次呼籲和俄羅斯總統普丁進行直接會談，除非見到普丁，否則無法理解俄羅斯是否想要停戰。除了上述議題，基輔也將準備討論克里米亞及東部親俄頓巴斯地區的地位。

不過，澤倫斯基也畫出2條紅線，稱烏克蘭不會接受交出任何一座城市，也不會簽署任何包含「去納粹化」字樣的和平協議，「假若俄方想得到哈爾科夫、馬力波或基輔，這些城市的人民才不會讓他們這麼做，（俄軍）奪城唯一的方法就是殺光所有人，然後得到一座空城」。

澤倫斯基也說，「烏克蘭不能接受俄羅斯的最後通牒，這怎麼能？更何況我們的人民已經被殺害。」

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