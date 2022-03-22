俄烏戰爭有2大可能結局　分析：某種和平協議或持久衝突

▲俄羅斯總統普丁（左）與烏克蘭總統澤倫斯基（右）。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

烏俄戰事持續僵持，雙方交戰自2月24日起迄今未歇，聯合國最新推估數據，至少已有925名平民死亡、1496人受傷，然而真實數字恐怕要高得多。半島電視台分析，這場戰爭接下來最有可能的結果有2種，也就是某種形式的和平解決方案或是一場曠日持久的衝突。

莫斯科政府原先計畫拿下烏克蘭的閃電戰宣告失敗，俄羅斯總統普丁更在2月底宣布核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態。北約（NATO）已明確聲明不會捲入這場衝突，例如部署軍隊或是在烏克蘭上空劃設禁航區，促使俄羅斯軍事方面徹底失敗變得不太可能。

＊長期或短期的解決方案

烏克蘭總統澤倫斯基3月15日首度表態，烏克蘭恐怕無法很加入北約，但也堅持要求西方提供強而有力的安全保障，外傳烏克蘭也願意針對裁減軍備（disarmament）、俄語在烏克蘭的地位及所謂的去納粹化等進行協商。

不過，雙方在另個議題上似乎僵持不下，那就是對俄羅斯2014年併吞的克里米亞地位以及早已交戰8年的親俄頓巴斯地區的地位。對普丁與澤倫斯基來說，在此議題上讓步都將嚴重政治方面的代價，或相當於投降，這是兩人為了延續政治生命雙雙避免的事。

▼烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）從3月2日開始遭俄軍圍困至今。（圖／達志影像／美聯社）

卡內基莫斯科中心非常駐學者史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）坦言，即便雙方協商有了突破，簽署某種形式的協議，也無法保證協議實施，「在所有條件都滿足之前，我不認為俄羅斯會同意撤軍」，只要無法全面執行達成的協議，俄方將持續加強對烏克蘭的軍事行動。

英國智庫皇家聯合軍事研究所資深副研究員蓋雷歐蒂（Mark Galeotti）則說，如果無法在短期內達成可行協議，可能將導致一場曠日持久的戰爭。

▼建築物受到戰火波及受損。（圖／路透）

不過史塔諾瓦亞及蓋雷歐蒂都說，戰爭不太可能持續多年。第一，西方對俄羅斯懲罰性制裁將削弱其在烏克蘭長期用兵能力，除了重大軍事人員損失，估計每日成本高達數千萬美元。第二，俄方難以維持對佔領區的控制，當地人仍忠於基輔。第三，西方隊烏克蘭的經濟軍事支持可加強烏克蘭抵抗力量，使得俄方未來任何推進行動變得非常困難。

＊戰後的烏克蘭

烏克蘭經濟已因戰爭受到重創，甚至開戰前資金大舉外流。烏克蘭財政部長表示，約30%經濟活動停止，國際貨幣基金組織（IMF）預估，烏克蘭今年經濟恐萎縮35%。道路、鐵路等重要基礎建設均嚴重受損，多個港口被俄羅斯拿下。

▼數百烏克蘭民眾在空襲來臨時，擠在一個斷橋下躲避空襲。（圖／達志影像／美聯社）

柏林自由大學東歐研究所研究員伊什琴科（Volodymyr Ishchenko）表示，對烏克蘭來說，加入歐盟、強大財政援助、俄羅斯撤軍會是最好的狀況，激勵烏克蘭人忍痛接受讓步，同時牽制極端民族主義勢力。不過即便烏克蘭在歐盟會籍上得到保證，仍將面對艱難過渡期。

至於其他情境恐怕會為烏克蘭帶來破壞力更大的影響，假若戰爭持續，將讓極右翼運動有機會接管軍事或國家機構，而俄方拒絕撤軍可能導致烏克蘭社會分裂，出現魁儡政權。

＊戰後的俄羅斯

俄羅斯的經濟及社會同樣也會面臨戰爭帶來的巨大後果，據推測，俄國今年GDP可能萎縮8%至15%，通膨率上看20%。與此同時，西方制裁措施削弱莫斯科償還債務的能力，導致跨國企業大規模撤出俄國市場，對失業率飆升的擔憂加劇。蓋雷歐蒂直說，「俄羅斯需要好幾年的時間才能恢復，重建軍力更需數年，而重振經濟所需時間更久。」

為了壓制反戰聲浪，俄國政府掃蕩批判性媒體及異議分子，包括獨立電視台電視雨（TV Rain）、莫斯科回聲電台（Echo of Moscow）都被禁播，超過1.5萬人被捕。普丁更在3月16日的談話中，把反戰人士稱為叛徒，強調俄羅斯應該進行「社會清洗」。外傳許多俄國人深怕受到鎮壓選擇離境，人數達20萬至30萬人。

▼俄軍公布「戰果」，聲稱繳獲許多來自烏克蘭部隊的反坦克飛彈。（圖／翻攝自俄羅斯國防部YouTube）

史塔諾瓦亞認為，這場戰爭已對俄羅斯政治社會造成不利，就算與烏克蘭達成和平協議也無法扭轉局面。

伊什琴科則說，長遠來看，克里姆林宮將不得不採取另種政治經濟模式，「獨裁手段將不足以繼續把持權力」，政治必須重組，為建立擁有大量黨員、能夠圍繞普丁形象及帝國主義意識形態去動員群眾的政黨鋪路。