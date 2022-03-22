快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

▲國道1號南向高雄岡山往高科路段、349k處21日晚間發生死亡車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、鄒鎮宇／高雄報導

國道1號南向高雄岡山往高科路段、349k處，21日晚間11時7分許發生死亡車禍，一名機車騎士疑似誤上國道，逆向與自小客車發生碰撞，騎士當場倒在中線、機車噴飛到外線車道。警方獲報後立刻到場，但事故現場仍未排除，詳細事故原因仍待釐清。

據悉，事故車在內線，機車騎士趴在中線中央，外線仍有許多散落物品，請經過該路段的駕駛多加注意。

▼騎士遭撞身亡。（圖／翻攝記者爆料網）



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