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博愛特區旁金店面水泥塊剝落　220萬日產跑車停路邊慘被砸

▲21日凌晨中正區博愛路一輛停放路旁的日產350Z跑車遭外牆剝落水泥塊砸毀後葉子板、所幸並無人員受傷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲21日凌晨中正區博愛路一輛停放路旁的日產350Z跑車遭外牆剝落水泥塊砸毀後葉子板、所幸並無人員受傷。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市文山區興隆路再興社區19日才發生外牆崩塌意外，導致住戶緊急疏散所幸無民眾受傷，21日凌晨2時40分左右，總統府博愛特區附近的博愛路某棟老舊的透天金店面，也發生外牆水泥塊整個剝落，砸落人行道上波及停放路旁的日產名車，所幸當時正值凌晨人車稀少並無民眾受傷，轄區中正一警方已經封鎖現場並通知相關單會會勘。

▲21日凌晨中正區博愛路一輛停放路旁的日產350Z跑車遭外牆剝落水泥塊砸毀後葉子板、所幸並無人員受傷。（圖／記者張君豪翻攝）

▲21日凌晨中正區博愛路一輛停放路旁的日產350Z跑車遭外牆剝落水泥塊砸毀後葉子板、所幸並無人員受傷。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，博愛路發生外牆剝落的店面雖然老舊屋齡逾30年，但因近博愛特區及博愛攝影器材商圈，實價登錄每坪高達300多萬元，警方表示凌晨接獲路人報案，該建物外牆水泥塊剝落砸毀路旁停放的自小客車，警方依規定通知車主及屋主連絡協處後續賠償修復事宜。

所幸這塊體積達40公分長寬高的水泥塊砸落並無民眾受傷，但路旁停放一輛市價高達220萬350Z日產跑車左後葉子板慘遭砸凹，屋主將與車主協調後續修車賠償事宜。

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