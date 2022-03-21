快訊／被控昔日把官員當狗罵　蘇貞昌自認該檢討「增加修養」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌日前稱「把官員當狗罵的時代已經過去」，但國民黨認為蘇貞昌過去在野時，才把官員當狗罵。對此，蘇貞昌21日受訪時說，自己確實應該要好好檢討、增加修養，他感謝國民黨團說要繼續看他的表現，他會繼續努力來增加修養，但也拜託不要什麼事都往政治去，或什麼事都刺激或罵官員。

對於國民黨指控蘇貞昌過去才是把官員當狗罵，蘇貞昌下午接受媒體訪問時說，自己確實應該要好好檢討、增加修養，他也謝謝國民黨團說要繼續看他的表現，因此他承諾會就繼續來努力增加修養，但也拜託不要什麼事情都往政治去，或是什麼事情都要刺激，或者是罵官員。

蘇貞昌說，其實自己在野的時候，30出頭歲質詢故總統李登輝，那場面滿有趣的，他舉卡通大力水手跟奧莉薇的例子，李登輝的答覆也都當場讓大家笑翻，這些影片有些媒體也還在播放。

蘇貞昌表示，當時質詢交通處長，導致國民黨蠻橫宣布，鐵路都只能用國語播音，但如果要求用台語、客家話在桃竹苗播音，今天鐵路、公路都可以一直做到現在，是滿有效果的；另外，他也質詢警務處長，一週就把原來非常違反人權的臨時戶口通報，都是因為他的質詢就馬上改掉。他說，當時自己的質詢都笑翻全場而且簡短，到今天還有很多人津津樂道，請大家多多參考，也多多指教指教。