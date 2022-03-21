手上有國旅券快用先卡位　飛澎湖看花火最便宜一人2500元有找

▲東森購物網推出離島旅遊促銷，搶先卡位，價格3,490元起，搭配國旅券更省。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

春暖花開出遊去，接下來有清明兒童連假、勞動節連假陸續到來，都是安排外出旅遊的好時機，而去年抽中國旅券、還沒使用的人，趕在4月底截止前，搭配網購平台春遊、票券促銷活動，訂房、玩樂省荷包很有感，尤其澎湖國際海上花火節即將登場，飛離島看精彩煙火，一人最便宜不到2,500元，就能來一趟偽出國渡假。

隨著國內疫情趨緩，氣候也逐漸回暖，體驗戶外活動接近大自然、到觀光景點拍照打卡的人變多了，也帶動近期旅遊市場買氣顯著增長，東森購物網觀察，相較於1、2月，站上旅遊業績在3月成長2倍，其中又以可使用國旅券折抵的團體旅遊類型商品成長最多，再來才是住宿、湯屋，熱銷價格區間落在2,300～4,500元。

根據交通部觀光局統計，尚有逾5成消費者未使用國旅券，東森購物網進一步盤點目前5大熱賣旅遊商品作為參考，分別是：澎湖花火節～限時搶購玩澎湖 摩西分海四日、宜蘭親子「悅川酒店」1泊1食雙人平日、新北萬里「白宮行館」1泊1食沙灘溫泉奢華海景雙人房平日、嘉義天成文旅-繪日之丘1泊1食雙人、礁溪「長榮鳳凰酒店」平日高級/綠景湯屋+雙人桂冠自助餐券。

▲澎湖花火節即將登場，今年適逢20週年，活動規模更盛大舉辦。（圖／澎湖縣府提供）

其中，每年吸引眾多遊客前往的「澎湖國際海上花火節」，今年適逢20週年，規模更盛大，4/25至6/30活動期間，共有24場次可欣賞海上花火盛事之外，4/16還搶先加碼遊行活動並施放限定無人機花火秀，不少人已經準備搶訂機票，東森購物網趁勢推出離島促銷活動，主打玩澎湖3,490元起，搭配使用國旅券折1,000，一人四日遊最便宜2,500元有找，限定優惠只到6月底止。

瞄準連假出遊潮，攻國旅商機，PChome旅遊也祭出春遊全攻略，包含「國內飯店3折起」、「全台吃喝玩樂票券5折起」、「訂製行程2人就出發」等優惠活動，同時觀察到，在振興五倍券、國旅券及地方推出活動與加碼助攻，國旅風氣明顯復甦，站上近三個月來「親子飯店及住宿券」的業績逐月成長，統計2月份訂單量相較於12月、1月約增加2～3倍，全站整體使用國旅券的訂單數則成長4～5倍。

另外，PChome旅遊公布「親子住宿Top 5」及「熱銷飯店Top 5」的必住清單，親子住宿最推冒險體驗飯店「趣陶漫旅」，還有專為0～8歲小孩所打造「雀客童媽吉親子旅館」。熱銷飯店則首選宜蘭最大日式庭園「綠舞國際觀光飯店」、去年全新開幕的「JR 東日本大飯店」，一秒偽出國彷彿置身於日本。喜愛山海美景的人，不能錯過日月潭的「雲品溫泉酒店」與「承億文旅」。若只想大啖美食，也有高人氣超值票券「饗食天堂平／假日下午茶、晚餐券」、「台北晶華酒店－柏麗廳平日午餐吃到飽雙人券」以及「花蓮瑞穗天合國際觀光酒店－平旺日雙人家庭住宿券」。