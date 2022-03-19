美容師告男友粗暴性侵結局逆轉　法院認證她「極為享受」還誇他猛

▲女美容師告男友粗暴性侵，但2人對話紀錄顯示她「極為享受」，被依誣告罪判刑8月。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者黃哲民／台北報導

顏姓女子3年前遭熱戀的朱姓男友揮拳打到破相，她怒告朱男傷害，在朱男被判處拘役30天定讞、並須賠償5萬餘元後，顏女不罷休，堅稱朱男動粗前還2度粗暴性侵她得逞，朱男獲不起訴確定，反控顏女涉嫌誣告，台北地院查明顏女不但稱讚朱男「很猛」，還陪朱男唱歌吃大餐、互傳愛的訊息，卻因彼此鬧翻而虛耗司法資源誣告，判顏女8月徒刑，可上訴。

事發前從事美容工作的顏女提告指稱，2019年10月9日凌晨3時許，她和朱男（現年44歲）唱完KTV搭計程車回家，朱男帶著酒意一直盧她求歡，她因婦科疾病不舒服而回絕，不料朱男暴怒動粗，在車內後座揮拳把她揍得臉面破相、身上多處掛彩。

開車的運將證稱，聽見顏女一直喊救命，趕緊停到路邊下車制止，目睹朱男抓著顏女脖子壓制在座椅上，連忙把朱男拖下車解圍。朱男認錯，但無法跟顏女達成和解，朱男前年（2020年）已被依傷害罪判處拘役30天、得易科罰金3萬元定讞。

但顏女指控，朱男對她動粗傷害前，同月4日凌晨0時許、同月6日上午5時許，在朱男北市住處各粗暴性侵她一次，檢察官偵訊時，顏女具結作證，仍指控朱男對她強制性交。

不過檢方查明顏女在這2次遭性侵後，卻跟朱男出雙入對、唱歌喝酒吃大餐，與性侵被害人對加害人避之唯恐不及的常態完全相反，將朱男所涉性侵罪嫌都不起訴確定，接下來，換成朱男堅持追究顏女誣告刑責。

顏女不認罪，宣稱遭性侵後，因朱男安撫才沒立刻驗傷提告。不過法官勘驗朱男手機保留雙方對話紀錄，看到顏女10月4日凌晨2時許，雖傳訊朱男抱怨「子宮很痛」、「你這樣粗魯我不敢跟你做愛」，但又多次暱稱朱男「北鼻愛你」、「老公」、「寶貝我愛你」等語。

隔天（5日）顏女和朱男互傳訊息道早安與各種甜言蜜語，顏女並表示「下腹還是會痛」、「不過那天好舒服喔」、「很猛...」接著晚間2人一起唱KTV到6日上午5時許，一起回家後發生顏女所稱的第2次性侵，但7日上午又互傳訊息關心，朱男表示「寶貝，妳在我臉頰種2個草莓」、「好尷尬喔」，顏女回應「你說我可以親耶」。

法官認為，顏女雖因身體不適而不情願朱男求歡，但實際性行為時仍接受，「甚或表示極為享受」，還在朱男身上留下親吻的草莓印，也不害怕再跟朱男碰面，更主動邀約下次用餐、唱歌，朱男雖保留對話紀錄洗刷清白，偵辦過程仍承受龐大心理壓力。

法官指摘顏女僅因雙方鬧翻，就虛耗司法資源誣告，犯後一再飾詞狡辯、態度不佳，朱男也請求重判，因此依誣告罪判顏女8月徒刑，可上訴。