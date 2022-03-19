按摩妹遭醉客硬上！　幹部要求拿錢息事誣「他們抱一起」下場GG

▲女子花花在高雄某會館擔任按摩小妹實遭男客性侵得逞，事後店內幹部卻要求花花拿錢息事。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

女子花花（化名）在高雄某會館擔任按摩小妹，不料卻在2019年為醉酒的客人進行按摩服務時，遭客人硬上得逞，事後她趁機逃出去向男友求救，男友得知後怒報警直衝店裡找人，但店內幹部卻反指責花花表示，「這是消費場所，怎麼可以讓男友帶警察來」，企圖付錢壓事，並作偽證表示「有看到他們抱一起」，所幸花花仍堅持報警提告。高雄地院審理後，依強制性交罪，判處男客有期徒刑4年6月，同時依偽證罪函送店內幹部等人。

2019年11月25日晚間11時許，在高雄某會館擔任按摩小妹的花花，一如往常的接待客人，並為其進行按摩服務，不料卻遭到酒醉的男客硬上得逞，花花受限於體力劣勢，無法逃脫，直到逮到男客趁機休息之際，趕緊逃離包廂打電話向男友求救。

而花花男友原先接到電話時還一頭霧水，只知道花花在電話那頭不斷哭泣，並表示「對不起他」，直到花花的同事看不下去，把電話接去聽，才完整指出花花慘遭男客性侵，讓他怒報警處理並直衝店裡找人，同時要花花向店裡幹部求救。

花花男友指出，他到場時並沒有看到花花，詢問店裡幹部相關情勢，幹部卻推託當事男客已經離開，不過男友不信，見員警也到場後，判斷男客還在店裡，果然在搜索約40分鐘後逮到該名當事男客，而花花則在旁不斷哭泣。

警方獲報後第一時間循問店家，店家卻一度裝傻表示，「沒有什麼事」，直到員警在地下室的樓梯間找到醉酒的當事男客，初步詢問後，男客雖然醉酒，但仍能聽得懂問題，因此依法將男客帶回警局製作筆錄。

不過花花卻向法官哭訴，她向男友求救後，幹部詢問她有沒有報警，她回答男友已幫她報警，但幹部卻怒斥她「這是消費場所，怎麼可以讓男友帶警察來，看要付多少錢，不要把事情搬到檯面」，試圖息事寧人。

庭審時，花花的同事竟還向法官指稱，花花當天情緒正常，並無太大波動，也沒有表示遭到性侵一事，事發後他也有去地下室陪花花，但花花是向他表示自己胸口有「草莓」，怕回家後男友打，且當事男客也曾接受過花花的服務，事後他也有從房間的貓眼到看花花和男客2人躺在床上抱著一起入睡等情形。

不過高雄地院審理後卻發現，花花的同事隱瞞當事男客曾是店裡最大的幹部，管理所有相關人等，顯見同事與男客有相當之利害關係，其證詞屬維護之詞，加上花花僅為一般消費關係，實難想像花花有自願與男生發生性行為。

高雄地院審理後指出，事後也在花花的外陰部與右胸驗出男客的Y染色體，不過男客卻否認對花花性侵，僅表示有撫摸並吸吮花花的生殖部位，而花花也當庭控訴，只是如果她真的只想要男客賠錢的話，當下幹部要求她拿錢息事寧人就會答應，但男客卻認為女生從事按摩業就要被看輕、覺得很隨便等語，不採信男客的證詞，衡量男客否認犯罪，其犯行危害非輕，依強制性交罪判其有期徒刑4年6月。

而針對花花同事當庭作出假證等事宜，高雄地院事後勘查相關影像後發現，該名同事更表示，其所作出的證詞內容，多事先前與律師共同討論案情時即已得知，而為其辯護的邱姓律師在檢察官反詰問時，有當場以動作引導其回答等情形，將針對律師前述行為是否有違反律師倫理規範、律師法或刑法相關規範等疑慮進行審查，而該名同事亦有偽證之犯嫌，依法函送高雄地檢署究明辦理。