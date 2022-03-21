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大陸 大陸焦點 特派現場

上海新增24＋734例　女孩上健身房游泳就地隔離5天瘦1.5公斤

▲上海一女子在健身房被告知就地隔離。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲上海一名女孩在健身房被告知就地隔離。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

上海昨（20）日新增24名確診者及734名無症狀感染者，新冠疫情仍在市內蔓延。為對應疫情，上海市政府也採取精準防控的措施，以部分封控及擴大篩查作為防疫策略。一名女孩11日前往某小區的健身房游泳，游到一半被告知要在健身房就地隔離，從一開始的擔憂到和同被隔離的民眾一同進行「封閉式訓練」，沒想到5天出關時，體重還少了3斤（1.5公斤）。

▲上海一女子在健身房被告知就地隔離。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，3月11日晚8時許，由於小區出現疫情而被封控管理，王奧（化名）和幾十名健身者被隔離在了小區內的健身房。她不久前在這辦了卡，是成為會員的第三天。王奧回憶，當日晚7時多，她下班去健身房游泳，游泳中被告知要在健身房就地隔離，她發現大家都是第一次遇到這樣情況，周圍幾個女孩子和她心情一樣焦躁不安。

隔離的人中，有的住小區對面，這次只是過來體驗，再決定要不要辦卡；還有一名帶著寵物狗的男性，給在健身房內的家人送手機充電器，不料也被隔離在內；有人被健身房發傳單的銷售人員拉進來，剛辦好健身卡，付完錢的瞬間即被告知出不去，要被隔離了。

▲上海一女子在健身房被告知就地隔離。（圖／翻攝澎湃新聞）

王奧表示，在工作之餘會拿起跳繩，或是和其他同伴打羽毛球，「在隔離期還能保持運動，一個人運動起來，大家都會受到氛圍的感染，從而也都加入進來，在健身房隔離的幾天，集體相互監督，身邊還有榜樣，大家就會更加自律，這和在家閒散的狀態大不同。」

王奧目前已回到自己的小區居家隔離，她從健身房回家那天還特別秤了一下體重，發現居然瘦了3斤（1.5公斤），「挺懷念當時大家一起健身運動，互相卷的氛圍，大家睜開眼就運動，一起規律地生活。」

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