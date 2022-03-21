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大陸 大陸焦點 特派現場

醒來才知新郎家被封！超猛新娘「扛行李嫁過去」　檢測隊伍齊讓路

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情持續蔓延防疫力度不斷加大，相繼出現有人被困在火鍋店、公司等情況。河北唐山一名女子19日結婚當天，睡醒才知新郎家的小區被封了，不過她相當樂觀，自己扛著行李嫁過去。事件曝光後登上微博熱搜，網友紛紛祝福，「真的讓人感動」。

▲▼ 新郎被封。（圖／翻攝自封面新聞）

▲新娘醒來才知新郎小區被封。（圖／翻攝自封面新聞）

據《封面新聞》報導，19日是唐山一對新人的大喜之日，不過新娘一覺醒來得知新郎小區被封，開車走到門口出不來。畫面可見，在佈置得非常喜慶的婚房內，新娘戴著眼鏡分享這段經歷，「一會上我對象家。」

新娘態度樂觀，打算簡單收拾一下便前往男方家，跟家人告別後 ，她自己扛著大包小包出發，到達小區後，第一件事就是去排隊做核酸檢測。

▲▼ 新郎被封。（圖／翻攝自封面新聞）

▲新人雪中做核酸檢測。（圖／翻攝自封面新聞）

畫面顯示，在下完雪後的街上，兩位新人戴著同款紅色口罩，新娘一身紅緊緊牽著新郎的手，幸福洋溢。據新人的家屬透露，排隊的民眾看到這對新人後，紛紛讓路給他們。

此事今（20）早登上微博熱搜，許多網友直呼好感動，「婚禮的意義不在於形式，而在於彼此相愛堅守的心」、「疫情以後，一定有一場盛大的婚禮！祝幸福白頭！」。

不過也有不少人認為防疫過嚴，「變態時期下的故事」、「動不動一封現在怎麼就成了要被歌頌的事了？」、「唉，啥時候是個頭啊，現在都打了疫苗了，也不會死人，放開不行嗎？難道疫情不過去就永遠這樣？？？」。

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