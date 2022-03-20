　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

恐攻式車禍！白轎車高速衝入車道　14騎士遭撞飛「4死1重傷」

▲▼恐攻式車禍。（圖／翻攝微博）

▲河北邯鄲發生恐攻式車禍，許多騎士倒在地上不動。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

晚間09：14更新：根據最新消息，送醫的14人當中，已有4人不治身亡。 

河北省邯鄲市20日發生恐怖車禍，一輛白色轎車下午4點40分左右開車在路上，衝上了非機動車道，撞倒10多位騎乘非機動車輛的路人，其中1人不治身亡、1人傷重搶救中。至於詳細案發原因為何，目前仍在調查當中。

綜合陸媒報導，事件發生地點位在邯鄲人民路與滏河大街西口南側，當時白色轎車因不明原因衝上了非機動車道，接著快速向前行駛，撞倒了當時在車道上騎乘腳踏車、電動車的民眾，導致10多人受傷。

▼許多人遭到白車衝撞，彈飛了數公尺遠。（圖／翻攝微博）

▲▼恐攻式車禍。（圖／翻攝微博）

交警相關部門接獲報案，立刻前往現場調查，受傷人員也在第一時間被送往醫院救治，目前已有1人不治身亡、1人傷重搶救中，白車駕駛目前已被控制，詳細事故原因仍在釐清。

▼恐怖的車禍發生後，14人被送往醫院救治。（圖／翻攝微博）

▲▼恐攻式車禍。（圖／翻攝微博）

依據影片畫面，當時車流量相當大，所有人正在等待前進，沒想到白車駕駛突然飛速衝過來，撞非許多騎車的民眾，甚至連一旁的護欄都被撞得凹陷，可見衝擊力道相當大。

畫面曝光後，也有不少網友留言譴責，「這根本是恐怖攻擊吧」、「死刑立即執行，沒收全部個人資產」、「他們可能只是在回家的路上」、「不是醉駕就是毒駕…這要是個清醒的絕對的反社會人格」、「真的看不得這種新聞，這麼多人，也許都在回家路上，請重判」、「沒有一點要剎車的意思，別的視頻看那司機也不像喝酒了！」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

恐攻式車禍！白轎車高速衝入車道　14騎士遭撞飛「4死1重傷」

快訊／大陸吉林市宣布封城4天　400萬人一律只能網購

公司1男5女突被隔離關同房　他赤膊+短褲「睡在一起」！網全羨慕了

老公每晚「堅持抱抱睡」狂打呼　人妻夜夜失眠：我想分房了！

聯合國譴俄決議投棄權票　陸外長：給和平機會「是負責任態度」

港疫情稍回落新增14149例確診　衛健委：進入高位平台期

香港染疫死者7成沒打疫苗　有接種的87%是科興

妻婚後「懶得下床」整天玩平板…胖到125kg　尪1回答鄰居全傻眼

陸一周7家新能源車漲價！理想CEO：電池成本上漲的幅度非常離譜

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

恐攻式車禍！白轎車高速衝入車道　14騎士遭撞飛「4死1重傷」

快訊／大陸吉林市宣布封城4天　400萬人一律只能網購

公司1男5女突被隔離關同房　他赤膊+短褲「睡在一起」！網全羨慕了

老公每晚「堅持抱抱睡」狂打呼　人妻夜夜失眠：我想分房了！

聯合國譴俄決議投棄權票　陸外長：給和平機會「是負責任態度」

港疫情稍回落新增14149例確診　衛健委：進入高位平台期

香港染疫死者7成沒打疫苗　有接種的87%是科興

妻婚後「懶得下床」整天玩平板…胖到125kg　尪1回答鄰居全傻眼

陸一周7家新能源車漲價！理想CEO：電池成本上漲的幅度非常離譜

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

恐攻式車禍！白轎車衝入車道撞飛14騎士

首次買春就遇掃黃　賣淫女還是大叔！

老公每晚抱睡打呼　人妻想分房睡

快訊／大陸吉林市宣布封城4天

香港死者7成沒打疫苗　有接種的87%是科興

妻婚後懶得下床胖到125kg　尪1回答鄰傻眼

晚走1分鐘　她竟被隔離在火鍋店

一家3人參加告別式　全在殯儀館被撞死

拜登重申不支持台獨　「這個黨」很尷尬被動

譴俄決議投棄權　陸外長：是負責任態度

F1首位大陸選手周冠宇是超級富二代　父母花超4億培養

陸外長：習已提出烏克蘭危機「中國方案」

17歲少年工廠實習！累炸吐血亡

更多熱門

相關新聞

他目擊車禍嚇噴髒話　結果幼兒秒學：靠憋呀

他目擊車禍嚇噴髒話　結果幼兒秒學：靠憋呀

一名男子20日開車行經雲林縣莿桐鄉五華村一處巷弄，在交叉路口遇到一對男女騎車衝出，趕緊煞停，結果機車後座女子突然後仰摔落地面，讓他當場忍不住驚呼「靠北呀」，不料車內幼童也有樣學樣，馬上緩緩用奶音吐出一句「靠憋阿...」笑翻所有網友。

汽機車對撞「卡死拖行」成火球　騎士腰椎骨裂

汽機車對撞「卡死拖行」成火球　騎士腰椎骨裂

即／台東台9線2車猛撞　4人急送醫

即／台東台9線2車猛撞　4人急送醫

撞死菲籍自行車手　肇事駕駛竟狠心棄車逃

撞死菲籍自行車手　肇事駕駛竟狠心棄車逃

酒駕賓士爸寶男滅證　法官准押

酒駕賓士爸寶男滅證　法官准押

關鍵字：

恐攻車禍自行車道非機動車道

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面