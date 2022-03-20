恐攻式車禍！白轎車高速衝入車道　14騎士遭撞飛「4死1重傷」

▲河北邯鄲發生恐攻式車禍，許多騎士倒在地上不動。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

【晚間09：14更新】：根據最新消息，送醫的14人當中，已有4人不治身亡。

河北省邯鄲市20日發生恐怖車禍，一輛白色轎車下午4點40分左右開車在路上，衝上了非機動車道，撞倒10多位騎乘非機動車輛的路人，其中1人不治身亡、1人傷重搶救中。至於詳細案發原因為何，目前仍在調查當中。

綜合陸媒報導，事件發生地點位在邯鄲人民路與滏河大街西口南側，當時白色轎車因不明原因衝上了非機動車道，接著快速向前行駛，撞倒了當時在車道上騎乘腳踏車、電動車的民眾，導致10多人受傷。

▼許多人遭到白車衝撞，彈飛了數公尺遠。（圖／翻攝微博）



交警相關部門接獲報案，立刻前往現場調查，受傷人員也在第一時間被送往醫院救治，目前已有1人不治身亡、1人傷重搶救中，白車駕駛目前已被控制，詳細事故原因仍在釐清。

▼恐怖的車禍發生後，14人被送往醫院救治。（圖／翻攝微博）



依據影片畫面，當時車流量相當大，所有人正在等待前進，沒想到白車駕駛突然飛速衝過來，撞非許多騎車的民眾，甚至連一旁的護欄都被撞得凹陷，可見衝擊力道相當大。

畫面曝光後，也有不少網友留言譴責，「這根本是恐怖攻擊吧」、「死刑立即執行，沒收全部個人資產」、「他們可能只是在回家的路上」、「不是醉駕就是毒駕…這要是個清醒的絕對的反社會人格」、「真的看不得這種新聞，這麼多人，也許都在回家路上，請重判」、「沒有一點要剎車的意思，別的視頻看那司機也不像喝酒了！」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完