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有些人就是不會感染新冠病毒？　醫給3可能答案驚呼：是真實存在的

▲▼新冠肺炎PCR核酸檢測採檢施作過程。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎全球肆虐，但有英國研究，部分人將病毒放入鼻腔，依舊呈現陰性結果。（圖／記者湯興漢攝）

文／黃軒（胸腔暨重症專科醫師）

《為什麼有些人，就是不會得COVID19？》

全世界COVID19 在流行，大家一定有發現：明明是親密接觸者，就是旁人都得了COVID19 ，有人就是不會被感染？
我們都說：「天生的特異體質」！這個問題，記者，每隔一段時間，就再問一次。我只好在這整理一下：其實，全球科學家.都會也很好奇去做研究：證實 「有些人，就是不會得COVID19感染」？

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A. 英國研究
英國牛津大學進行「人體挑戰試驗」(Human challenge study)，研究人員匯集18至30歲的健康參與者，在沾有COVID19 病毒棉籤、黏在鼻子上並保持1分鐘。感染病毒後，所有受試者，將住在專業醫療設施的醫院，隔離至少 17 天，並接受各種醫學檢查，包括肺部CT掃描和心臟MRI掃描。如果受試者出現任何症狀，他們會接受治療。如果對象無症狀、感染風險為零後才出院，出院後，至少仍有8次的追蹤調查。

他們發現研究期間的檢測結果為陰性的人，大部分沒有出現（COVID-19）的症狀。而在這34名受試者中，就是有16 名在研究期間，並沒有感染新的冠狀病毒。這個世界，明明已經給了病毒在鼻腔內，偏偏就沒有得到COVID19感染，這是真實存在的！

▲▼世衛組織通知義大利，須重新檢測2019年病毒樣本。（示意圖／取自Pixabay）

▲科學家認為，或許是有些人先前曾感染過其他種冠狀病毒等原因，保護身體免受感染新冠。（示意圖／取自Pixabay）

B. 為什麼會如此呢？
科學家紛紛就提出了，不同的解說：
1.之前感染過其他冠狀病毒(coronavirus)
目前已知會感染人類的冠狀病毒有七種：

(a)傷害不大的冠狀病毒(coronavirus) : 有4種、早已是地方性(endemic)疾病
大部分的人感染之後僅有輕微的呼吸道不適，依照老一輩的說法，多喝熱水、多睡覺、就會好了。
229E（alpha coronavirus）
NL63（alpha coronavirus）
OC43（beta coronavirus）
HKU1（beta coronavirus）

(b)傷害很大的冠狀病毒(coronavirus) : 有3種、一出現，就會傷害很多人
MERS-CoV（the beta coronavirus that causes Middle East Respiratory Syndrome, or MERS）
SARS-CoV（the beta coronavirus that causes severe acute respiratory syndrome, or SARS）
2019 Novel Coronavirus（2019-nCoV）

這些持續陰性病人，其實在感染COVID 19病毒之前，早已感染過「COVID 19以外的冠狀病毒」時，可能早已獲得的「免疫記憶 ( immune memory)」，當新型冠狀病毒(COVID 19)一入身體，就馬上會有效的清除病毒了。

2.與流感病毒的氨基酸序列相似
瑞典研究：在瑞典進行的一項分析，構成COVID19 病毒蛋白質的研究中，COVID 19 病毒刺突蛋白(S protein)的氨基酸序列，部份是和2009 年流行新型流感病毒序列相同。

斯德哥爾摩(Stockholm)捐血中心的分析顯示，已經有68% 的捐血者，體內早已攜帶上述氨基酸序列的抗體。從這一結果來看，瑞典研究小組表示，「導致2009 ~ 2010年豬流感大流行的新型流感病毒(Influenza A H1N1)、其相關病毒 ( H1N1)引起的免疫反應，可能部分保護了人們免受COVID-19的感染。」

3.科學家仍在尋找未感染COVID19病毒的「特殊基因」

在以往的病原體研究中，科學家已知一些病原體：例如HIV、瘧疾、諾如病毒等，可能“幾乎有特殊防止感染基因”突變，改變了微生物感染力。

例如 :CCR5 ( C-C chemokine receptor type 5），中文名：趨化因子受體5 )，是人體免疫細胞表面的一種蛋白質，愛滋病(HIV)病毒必須跟CCR5結合，才能順利進入這些細胞引起感染。 但如果帶有這種突變的人，愛滋病(HIV)病毒，便不得其門而入，而這些特定的人，因此不會被愛滋病(HIV)病毒感染，或堪稱有天然的「愛滋免疫力」。

C.其實，我們仍然有許多不明白
很多國際的研究團隊，陸續研析很多相關基因剖析。仍然需要很多時間，才能知道更真實的成果，我們仍然很多不能明白，或者正在等紅更多的科學證據證明這一切，我們就耐心的等一下吧！

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