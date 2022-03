有些人就是不會感染新冠病毒？　醫給3可能答案驚呼：是真實存在的

▲新冠肺炎全球肆虐,但有英國研究,部分人將病毒放入鼻腔,依舊呈現陰性結果。(圖/記者湯興漢攝)

文/黃軒(胸腔暨重症專科醫師)

《為什麼有些人,就是不會得COVID19?》

全世界COVID19 在流行,大家一定有發現:明明是親密接觸者,就是旁人都得了COVID19 ,有人就是不會被感染?

我們都說:「天生的特異體質」!這個問題,記者,每隔一段時間,就再問一次。我只好在這整理一下:其實,全球科學家.都會也很好奇去做研究:證實 「有些人,就是不會得COVID19感染」?

A. 英國研究

英國牛津大學進行「人體挑戰試驗」(Human challenge study),研究人員匯集18至30歲的健康參與者,在沾有COVID19 病毒棉籤、黏在鼻子上並保持1分鐘。感染病毒後,所有受試者,將住在專業醫療設施的醫院,隔離至少 17 天,並接受各種醫學檢查,包括肺部CT掃描和心臟MRI掃描。如果受試者出現任何症狀,他們會接受治療。如果對象無症狀、感染風險為零後才出院,出院後,至少仍有8次的追蹤調查。

他們發現研究期間的檢測結果為陰性的人,大部分沒有出現(COVID-19)的症狀。而在這34名受試者中,就是有16 名在研究期間,並沒有感染新的冠狀病毒。這個世界,明明已經給了病毒在鼻腔內,偏偏就沒有得到COVID19感染,這是真實存在的!

B. 為什麼會如此呢?

科學家紛紛就提出了,不同的解說:

1.之前感染過其他冠狀病毒(coronavirus)

目前已知會感染人類的冠狀病毒有七種:

(a)傷害不大的冠狀病毒(coronavirus) : 有4種、早已是地方性(endemic)疾病

大部分的人感染之後僅有輕微的呼吸道不適,依照老一輩的說法,多喝熱水、多睡覺、就會好了。

229E(alpha coronavirus)

NL63(alpha coronavirus)

OC43(beta coronavirus)

HKU1(beta coronavirus)

(b)傷害很大的冠狀病毒(coronavirus) : 有3種、一出現,就會傷害很多人

MERS-CoV(the beta coronavirus that causes Middle East Respiratory Syndrome, or MERS)

SARS-CoV(the beta coronavirus that causes severe acute respiratory syndrome, or SARS)

2019 Novel Coronavirus(2019-nCoV)

這些持續陰性病人,其實在感染COVID 19病毒之前,早已感染過「COVID 19以外的冠狀病毒」時,可能早已獲得的「免疫記憶 ( immune memory)」,當新型冠狀病毒(COVID 19)一入身體,就馬上會有效的清除病毒了。



2.與流感病毒的氨基酸序列相似

瑞典研究:在瑞典進行的一項分析,構成COVID19 病毒蛋白質的研究中,COVID 19 病毒刺突蛋白(S protein)的氨基酸序列,部份是和2009 年流行新型流感病毒序列相同。

斯德哥爾摩(Stockholm)捐血中心的分析顯示,已經有68% 的捐血者,體內早已攜帶上述氨基酸序列的抗體。從這一結果來看,瑞典研究小組表示,「導致2009 ~ 2010年豬流感大流行的新型流感病毒(Influenza A H1N1)、其相關病毒 ( H1N1)引起的免疫反應,可能部分保護了人們免受COVID-19的感染。」



3.科學家仍在尋找未感染COVID19病毒的「特殊基因」

在以往的病原體研究中,科學家已知一些病原體:例如HIV、瘧疾、諾如病毒等,可能“幾乎有特殊防止感染基因”突變,改變了微生物感染力。

例如 :CCR5 ( C-C chemokine receptor type 5),中文名:趨化因子受體5 ),是人體免疫細胞表面的一種蛋白質,愛滋病(HIV)病毒必須跟CCR5結合,才能順利進入這些細胞引起感染。 但如果帶有這種突變的人,愛滋病(HIV)病毒,便不得其門而入,而這些特定的人,因此不會被愛滋病(HIV)病毒感染,或堪稱有天然的「愛滋免疫力」。

C.其實,我們仍然有許多不明白

很多國際的研究團隊,陸續研析很多相關基因剖析。仍然需要很多時間,才能知道更真實的成果,我們仍然很多不能明白,或者正在等紅更多的科學證據證明這一切,我們就耐心的等一下吧!