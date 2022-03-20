「普丁5年內被推翻！」他曝俄羅斯人不挺侵烏　將爆民主革命

▲俄羅斯總統普丁2月24日宣布入侵烏克蘭。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

俄國「反貪腐基金會」執行長阿舒爾科夫（Vladimir Ashurkov）是反對黨領袖納瓦尼（Alex Navalny ）的親密盟友。他表示，大多數俄羅斯人不支持入侵烏克蘭，也不滿發動戰爭所招致的西方制裁及經濟衰退，因此很可能在5年內發動民主起義，加速推翻普丁統治。

阿舒爾科夫向《獨立報》表示，「我們將看到商界政壇菁英以及民眾越來越大規模的不滿情緒，這將導致重大政治變革。我們很可能在5年內看見真正的政府更迭，但代價是什麼、究竟如何發生，都還有待觀察。」

▲阿舒爾科夫（Vladimir Ashurkov）目前在英國持續組織工作。（圖／翻攝臉書Vladimir Ashurkov）



阿舒爾科夫表示，普丁仍獲得約25至30%的核心支持者擁戴，但大多數俄羅斯人都對入侵烏克蘭一事感到「震驚」，而且無法理解本次行動目的是什麼，「很多人想問『為什麼？目的是什麼？』因為他們沒看到任何理性的終極目標，而當經濟成本開始浮現，將會越來越失望。人們不會一直接受國家電視台的謊言。」

阿舒爾科夫認為，普丁是個「不受理性限制的瘋子」，他也因此對烏俄和平談判以及普丁很快就會讓步的想法抱持懷疑態度。他認為，烏俄需要長時間談判，但「長遠解決方案的空間非常有限」，而俄國政治氛圍已經改變，與西方降到冰點的經濟關係仍會持續，「已經沒有辦法恢復正常了，這場入侵改變了一切。」

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

納瓦尼去年搭機返回莫斯科時遭投毒，前往德國治療5個月才保全性命，但一返回俄羅斯就被捕入獄，他指控本案為克里姆林宮所為。他於2011年成立反貪腐基金會，但該組織2021年被當局列為「極端主義組織」而遭禁止，執行長阿舒爾科夫流亡英國持續進行組織工作。

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