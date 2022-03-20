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父逝喚醒吸毒啃老族　開「神秘快閃團」賣蔗香桶仔雞月收破百萬

鄭敬仁曾吸毒、不務正業，父親始終沒放棄過他，2年半前他創業賣烤雞，成為網友搶購的秒殺美食。

圖文／鏡週刊

開團時間不定，但一開團就瞬間秒殺的大仁哥蔗香脆皮桶仔雞，這一年在網路引起饕客討論。從雲林鄉下起家，老闆鄭敬仁靠著烤雞從啃老族成功翻身。

鄭敬仁少時染上毒癮，賴在家近10年，父親過世後終於「轉大人」，與一直陪伴、鼓勵自己的女友結婚，創業賣烤雞，用快閃方式在全台各縣市開團，持續巡迴，要讓全台灣的人都吃到大仁哥的烤雞。

染著一頭金髮、穿著黑色短T的鄭敬仁略略彎腰，探進約150公分高的白鐵桶裡，無懼近200度高溫的蒸氣衝臉，細心幫掛在桶內的12隻黑羽土雞一一翻身。「每隻雞盡量不要碰到，不然上色不均勻。木炭用紅木，灰才不會亂噴，以前用龍眼木，灰噴到雞上面，出來整隻黑的。」沒帶袖套的手臂，露出顯眼紋身，還有大大小小燙傷疤痕，這些都是為了維護烤雞顏值留下的印記。

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烤雞皮脆肉嫩，使用甘蔗煙燻，除了中藥香氣，還有蔗香與甜味。（449元／隻）

一小時後烤雞出爐，人潮湧現，攤車瞬間變成景點，好幾個人拿著號碼牌拍照打卡。鄭敬仁和助手迅速將烤成焦糖色的桶仔雞交給妻子方婉琳打包交貨，不到半小時，聚集的粉絲全散去。「這是快閃團，開團時間不定，大多是週五、六、日。地點、天氣都是影響因素，出攤前要場勘、跟地主討論。」這經營模式是鄭敬仁與妻子摸索出的。

鄭敬仁擺攤賣桶仔雞，每次出攤都要搬沉重的桶子與食材等。

想買大仁哥的烤雞，得在大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-林內總店粉專公告時間、地點時喊「+1」，沒跟上就要看能不能碰上預留或棄單。「雲林林內是鄉下地方，消費力沒那麼高，家家戶戶都養雞，不是很好賣，才想要走出去。」從林內起步是因鄭敬仁在這出生、長大。今年37歲的他是家中么兒，父親經營食品加工廠，製作豆豉，還有個小釀酒廠，雖非大富大貴，也夠孩子們衣食無憂。

鄭敬仁從小不愛讀書，國中畢業就到台北學美髮，後來回南部認識到壞朋友，染上毒癮，「安非他命、海洛英都有，有半年時間毒品當飯吃。」幡然醒悟不是家人打罵或勸說，而是某天照鏡子，發現自己已不成人樣。身高180公分，體重剩40幾公斤，鄭敬仁半是認真半是玩笑的說「那時候有偶包，覺得這樣不行，要顧一下臉。」

鄭敬仁（左）過往沒金錢概念，與妻子方婉琳（右）在一起後才努力賺錢、存錢。

為了拉開與毒的距離，他2度北上，在美髮店當萬年小助理，沒掙多少錢，但至少成功與毒品脫鉤。退伍後的6、7年，他沒工作，大半時間賴在家，「啃老、耍廢、遊手好閒。那時沒目標，也沒賺錢的概念，家就是不會讓我艱苦到，舒服的環境。」

鄭敬仁最高紀錄曾在新北市樹林開爐40桶，賣出逾900隻烤雞。（鄭敬仁提供）

5年前父親生病，不時進出醫院，鄭敬仁從靠爸族轉為照顧者，接手豆豉生意；2019年3月，父親離世，鄭敬仁和女友方婉琳趕在百日內結婚。半年後在自家工廠門口賣烤雞。創業其實是意外，「朋友跟我借錢還不出來，想說幫他做個生意，可以還錢。」鄭敬仁養雞也愛烤雞，曾買小型不銹鋼桶在家烤，「自己動手沒有不好吃的，但要賣就要鑽研、比較。」初時備料給朋友賣，後來意見不合分道揚鑣，鄭敬仁跟方婉琳索性收掉已是夕陽產業的豆豉事業，專心賣起烤雞。

初時在路邊、市場擺攤，看天吃飯，生意起起落落。後來鄭敬仁加入臉書在地社團推銷，也利用粉專宣傳，吸引愈來愈多人注意，「沒想過開店，一方面省成本，另一方面開店客群永遠都是那些人，我希望讓更多人吃到。」在網路開快閃團，從1桶、2桶開始，現在8桶是基本盤，「最多曾經開過40桶，賣了900多隻。」

鄭敬仁（左）在粉專公告開團時間與地點，烤雞都瞬間秒殺，粉絲買雞時都不忘打卡、求合照。

父後這3年，鄭敬仁像要彌補之前近10年的空白，變成工作狂，除了快閃團，也開始巡迴，開到哪賣到哪，最遠到花蓮。鄭敬仁自信地說：「我要讓全台灣都吃到我烤的雞。」

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


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