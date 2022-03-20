恆春半島歌謠祭千人傳唱　民謠歌聲撼動人心

▲半島歌謠祭重頭戲「半島火花」19日晚登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

半島歌謠祭重頭戲「半島火花」今(19)日晚登場，由台北愛樂管弦樂團領軍上千位恆春孩子、民謠傳藝師共譜的恆春山海交響曲，唱響百年古城，感動滿場觀眾。

縣長潘孟安表示，歷經多年的文化扎根，恆春民謠傳承已開花結果，從地方音樂慶典，近幾年更走向了世界舞台。2015年千人傳唱曾創下金氏世界紀錄，今年的千人傳唱更上一層樓，跨國邀請美國漫威作曲家改編《恆春山海交響曲》，由台北愛樂管弦樂團現場演奏，從最原汁原味的民謠到最國際的電影交響樂，融合在5個舞台不斷切換，交織精彩的半島火花，再度為民謠傳承寫下精彩的一頁。

半島歌謠祭去年受疫情影響延期至今年3月18-20日辦理，並以「半島火花」、「老調新聲」、「光影戲」、「半島來跳舞」、「詩市集」等五大活動呈現民謠魅力。

半島歌謠祭週末晚開幕秀，觀眾擠爆現場，千名民謠傳藝師、幼兒園、國中小學生及加入演出的藝人小嫻，站上古城牆齊唱《守牛調》和《半島風聲相放伴》，震撼全場，國寶級傳藝師陳英阿嬤一曲經典的「思想起」，唱出世代傳承的生活文化，許多現場民眾紛紛拿出手機拍照錄影，紀錄感人的時刻。

縣府文化處表示，3月20日的壓軸表演，分別有泥灘地浪人、海島青年實驗室、張昌傑爵士四重奏和Sonus de Gaia大地之歌等不同樂團輪番上場，歡迎喜愛音樂的朋友一起到恆春西門廣場，聽音樂、玩音樂，感受南國的熱情活力。