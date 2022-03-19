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只有這3天沒雨！下周2波「雨彈＋冷空氣接力襲台」下探15°C

▲北市水利處在新店溪畔古亭河濱公園佈置了紫色花海，香堇菜滿開，一串紫、羽葉薰衣草也隨著天氣回暖漸漸開放，總占地約3,670平方公尺（約8.7座標準籃球場），最佳觀賞期自即日起至3月中下旬。（圖／記者彭懷玉攝）

▲周末天氣溫暖穩定。（圖／記者彭懷玉攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地恢復至穩定溫暖的好天氣，類似天氣將持續到下周一，周二開始新一波鋒面及華南雲雨影響台灣，中北部、東半部迎雨，周四、五降雨趨緩，不過下周末又會有鋒面或華南雲雨帶再度影響，降雨將會再增多，等於下周放晴的時間可能只有三天。另下周二冷空氣南下，周三、四下探15度。

天氣職人吳聖宇在臉書貼文指出，今天到下周一西半部地區的天氣大致穩定，白天晴或多雲，夜晚清晨有局部地區可能出現霧或低雲影響能見度，東半部地區因為是迎風面的關係，仍然有機會出現局部短暫陣雨。

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這段期間白天溫度回升，而且會一天比一天熱，中南部高溫有可能達到30度以上，夜晚清晨仍稍有涼意，空曠地區因為夜間雲少的輻射冷卻作用，仍有16-18度的低溫出現機會，日夜溫差較大一些。

▲▼大陸冷氣團夾帶大量水氣南下，全台各地低溫多雨，路上行人無不撐起雨傘穿上厚重外套。（圖／記者湯興漢攝）

▲下周二鋒面影響降雨機率高。（圖／記者湯興漢攝）

下周二又會有新一波鋒面影響台灣，到時候中北部、東半部地區又會有機會出現短暫陣雨或雷雨的機會，南部地區受影響較小，但也會有局部短暫陣雨，緊跟著華南雲雨帶接力影響，各地容易下雨的天氣會持續到下周三，到了下周四、週五可望有降雨減少的空檔。

很快到了下周末可能又會有鋒面或華南雲雨帶再度影響，降雨將會再增多，整體來看，下周的天氣將變得不穩定，回到春天天氣變動大，晴雨不定的天氣型態。

另外，下周二鋒面過後冷空氣南下，溫度下降的幅度會比較明顯，周三、四中北部地區低溫有機會下探到15-17度間，白天高溫也因為降雨的關係而下降許多，整體感受會比較濕涼。

下周五、六回到另一波鋒面前的暖空氣範圍，溫度顯著回升，不過等到鋒面過後，溫度又會有下降趨勢，也就是下週的溫度起伏變化將會跟天氣晴雨變動一樣變得很明顯。

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