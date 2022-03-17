偵測到閃電！即起大雨轟整晚　驟降6°C「最低溫時段」出爐

記者李宜秦／台北報導

今日鋒面逐漸靠近，天氣越趨不穩定，晚上到明天上午鋒面通過的期間，各地降雨機率都提高，北部有局部較大雨勢，明日東北季風增強，北台灣整天溫度越來越涼，高溫下降6度、低溫下降2度，明晚到後天清晨最涼冷。周六冷空氣減弱，天氣回暖。直到下周二又有東北季風來襲，天氣會再度轉變。

▲鋒面通過各地降雨機率提高。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局技正王君賢表示，受到鋒面靠近即通過影響，今天白天中部以北、東半部有局部短暫陣雨，其他地區雲量增加，不過今晚到明日上午降雨較為明顯，北部有局部較大雨勢，金馬、北部可能會有雷雨，需視對流發展而定。

臉書粉專台灣颱風論壇｜天氣特急提醒，鋒面前緣的雲雨帶靠近中，已經有偵測到雷電，今夜至明天上午是最不穩定時刻。

▲今晚到明早雨勢最明顯。（圖／記者姜國輝攝）

明天東北季風增強，迎風面北部、東半部局部有雨，西半部多雲，僅山區零星降雨，相比北台灣今日高溫30度，明日高溫下降至24度，低溫也略降2度，且明日高溫會發生在清晨，之後溫度一路下降，越來越涼，明晚到後天清晨最冷，低溫約16到17度。

周六東北季風就減弱，天氣回穩回暖，到下周一前僅東半部、山區有局部雨。直到下周二、三又有一波東北季風增強，低溫跟這一波差不多，北台灣約17度上下。