清明連假11條「易壅塞省道路段」出爐！載這APP秒省車程

▲清明連假國道、省道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將於下月登場，交通部公路總局預測，連假期間省道易壅塞路段包括地區之主要幹道、銜接高速公路之路段等，共11路段，用路人可利用幸福公路App規劃旅程，減少壅塞時段。

公總預測連假期間省道易壅塞路段，包含地區之主要幹道，如台9線蘇花公路、南迴公路、台1線水底寮路段及台61線鳳鼻路段及竹南路段等、銜接高速公路之路段，如台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等。

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公總建議，鄰近路段至少188座資訊可變標誌(CMS)進行宣導，亦將於連假期間提供替代道路資訊，供用路人選擇行車路線參考，建議用路人於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，並於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊。

公總指出，已將幸福公路App功能優化，在旅行時間資訊部分，「幸福公路App」之最新消息與路況資訊功能中，提供國道5號及其替代道路台9線等道路資訊，如旅行時間、排隊狀況等。

▲幸福公路APP。（圖／翻攝自Google Play）

用路人僅需依下列二步驟，一，主畫面點選「即時路況」功能，二，設備圖層點選「路況資訊」選項，地圖即會呈現i圖示，再點選相關區域的i圖示，即會顯示國道5號的旅行時間、排隊狀況等訊息。

另再加上原本App功能亦能顯示國道5號、台9線與台2線交通資訊，如CCTV、CMS、道路績效等，讓使用者往宜蘭、花蓮地區，在單一頁面就能獲得視覺與聽覺的即時道路訊息，讓使用者走到哪，路況資訊就跟隨著播到哪。

而地圖隨行車方向動態轉向功能，較能符合用路人在行進間實際道路和地圖方位一致的視覺，此功能僅需依下列二步驟，一，主畫面點選「即時路況」功能，二，開啟「定位功能」選項，地圖即會定位隨行車方向指引路況並於行駛途中語音播報路況資訊，如車多壅塞改行駛替代道路訊息、旅行時間等，便利使用者隨時掌握路況。