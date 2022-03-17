監護權大戰登場！法院視訊調解　「蕾神」喊話王力宏：快來看小孩

▲王力宏（右）與妻子李靚蕾（左）婚變後，今在台首度視訊出庭調解子女監護權等問題。（圖／記者張一中攝、資料照）

記者黃哲民／台北報導

藝人王力宏與妻子李靚蕾婚變風暴從去年（2021年）12月延燒至今，雙方不僅在美國打離婚官司，也在台灣針對酌定2人所生未成年子女監護權一事開闢新的訴訟戰場，經李靚蕾提告後，台北地院今（17日）上午首度開庭，安排雙方以視訊會議進行調解。據悉，李靚蕾希望王力宏盡快依照原先協議的方式探視子女，並共同協商小孩就學、生活等事宜。

雙方今天上午9時30分開始視訊調解，負責控場的資深女性調解委員讓雙方暢所欲言，調解進行至下午一時許喊暫停，待中場用餐休息後，將在下午3時恢復調解，顯示雙方歧見甚深，但仍有協商的意願。

宏蕾婚變後，李靚蕾今年（2022年）1月11日曾發表3700多字長文，控訴王力宏帶3名黑衣男子直闖住處，被擋在門外時還用力搖門，把孩子嚇哭了，「蕾神」更一併發表類似「不自殺聲明」內容，暗示王力宏認識黑道，讓眾多追劇者大感驚悚。

不過王力宏澄清，當時同行的3名穿黑衣服男子，有2人是他和李靚蕾認識10幾年的員工，另一人是保全，他當天帶著玩具、氣球想探望小孩卻被阻撓。王力宏事後向美國紐約法院的家事調解員陳報探望受阻，並檢附證據進而聲請紐約法院變更探視方式，還抱怨已經5個月見不到小孩。

▲李靚蕾今年（2022年）1月底，訴請台北地院酌定未成年子女親權。圖為台北地院少年及家事法庭與新店簡易庭外觀。（圖／記者黃哲民攝）

宏蕾去年底在紐約法院開始離婚訴訟，內容包括離婚、未成年子女監護權和夫妻財產分配等，李靚蕾若被美方認定阻擋探視，對她將有不利影響，李靚蕾為求反制，今年1月底在台北地院提起酌定未成年子女親權之訴，企圖開闢訴訟第2戰場，在台灣爭取3名年幼子女監護權。

北院家事法庭今首度開庭，為避免2人現身法院引起騷動，加上保護2人子女權益，因此全程採取視訊方式進行，雙方與律師都不必到庭，且挑選院內走廊最深處的調解室，以免人來人往或音量過大而外洩視訊內容。