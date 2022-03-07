烏克蘭全民皆兵！　傳基輔女「丟醃黃瓜罐」擊落俄軍無人機

▲據傳一名基輔婦女用醃黃瓜罐砸下一架俄軍無人機，奇布斯卡上傳圖片中寫道「基輔的醃黃瓜」。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯大軍包圍烏克蘭首都基輔，烏克蘭守軍除了正規軍外還包括民兵，老弱婦孺則在地下室和防空洞內躲避戰火，不過日前傳出一名婦女看到俄軍無人機接近自家陽台時，立刻丟出一罐醃黃瓜，竟然就把無人機打下，讓她瞬間成為流傳的「平民英雄」，但因事發當時未拍下影片，目前仍難以證實該件事情的真假。

烏克蘭政府和軍方顧問奇布斯卡（Liubov Tsybulska）5日在推特寫道，基輔一名婦人在自家陽台上靠著一罐酸黃瓜，就把俄軍一架無人機擊落，「他們要怎麼占領這個國家」？此處無人機應是指小型無人機。

奇布斯卡連續在5、6日兩天上傳網友製作的「酸黃瓜變武器」梗圖，推文也引起網友廣為討論，然而這項英勇事蹟難以獲得證實。

俄軍包圍基輔周遭，在烏克蘭平民逃離期間仍持續轟炸邊緣地區，CNN記者在現場直擊，疑似一家三口用寵物箱帶著狗狗走在路邊想要逃離戰區，但俄軍一枚砲彈瞬間打中路面，等到記者和當地守軍上前查看時，三人已經倒下，旁邊散落行李家當，小狗則在寵物箱裡面嗚咽，守軍大喊著「軍醫！軍醫！」