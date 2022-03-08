隨手拿「醃黃瓜罐」擊落俄軍無人機　爆紅阿嬤現身：留在基輔戰鬥

▲基輔阿嬤擊落無人機意外爆紅。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯大軍進攻烏克蘭，導致150萬人民被迫離開家園成為難民，基輔一名老奶奶卻選擇留下來，在陽台上靠著一罐「醃黃瓜」便把俄軍的無人機擊落，讓她意外爆紅成為無名英雄，近來她終於現身接受當地媒體採訪。

烏克蘭媒體Liga.net.ua報導，這名在網路上爆紅的醃黃瓜奶奶名叫艾琳娜(Elena)，她表示，當無人機出現時人正在陽台上抽煙，「我看到有什麼東西飄過來，原本以為是烏鴉，然後我聽到嗡嗡聲，才驚覺飛過來的東西絕對不是鳥」。

艾琳娜為了快速把無人機擊落，抓起放在椅子下的醃料砸了過去，沒想到意外把無人機擊落，「我當時超害怕的，萬一無人機突然朝我開槍怎麼辦，真是可惜了那些醃好的番茄和李子，我不曉得網路上流傳的醃黃瓜是怎麼來的」。

艾琳娜擔心無人機可能會有追蹤裝置，與丈夫把機器徹底踩碎後才丟到垃圾桶中，為了避免碎玻璃割傷小狗也特別收拾好，由於她沒有拍下任何照片，所以網路上流傳的毀壞無人機照片與她無關，她認為無人機可能是小偷用來行竊的工具，以便觀察住宅中是否有人。

身處的城市雖然每天遭到砲火攻擊，艾琳娜卻沒有要離開基輔的打算，「我們將會重建這個地方，並且養活一切，重新開始生活，這裡是我的家，我的土地，若是必要的話，我會挺身去戰鬥」。

▼基輔人民慘遭俄軍持續攻擊。（圖／路透社）