快訊／士林轎車撞行人！1女無生命跡象　女學生「腿變形」躺分隔島

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記者黃彥傑、鄒鎮宇／台北報導

台北市士林區忠誠路18日晚間發生一起嚴重車禍，39歲簡姓駕駛駕駛一輛自小客車高速衝撞正在過馬路的行人，導致3名行人當場噴飛，其中一名女子沒有呼吸心跳，兩名女學生腿部變形倒在分隔島內的花圃中。

據悉，該名駕駛並未酒駕，詳細案情仍待警方調查釐清；另外，起初傳出3人為母女關係，警方證實3名傷者並非母女，受傷的3名行人為66歲謝姓女子、17歲的廖姓、吳姓女學生，分別送往榮總、振興、新光醫院急救。

▼北市士林區發生嚴重車禍，3行人被轎車撞飛。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



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