不斷更新／俄軍聲稱：已摧毀烏克蘭南部「無線電和電子情報中心」

▲烏克蘭國防部透過臉書發文坦承，烏克蘭軍隊失去進入亞速海的通道。（圖／路透）



記者張方瑀、陳宛貞／綜合報導

烏俄開戰進入第24天，南部港口城市馬力波（Mariupol）仍遭俄軍包圍，東部城市也持續遭到砲擊。聯合國表示，目前烏克蘭境內有650萬人流離失所，每天入境波蘭的難民人數已從最高峰的每日10萬人降至5萬。美國總統拜登18日和中國國家主席習近平通話後表示，若北京支援莫斯科攻擊烏克蘭，那麼將面臨的影響與後果。

俄方首席談判代表18日指出，莫斯科和基輔在談判中就烏克蘭成為中立國部分已「盡可能拉近」彼此立場。

【21：15更新】

俄羅斯國防部聲稱，摧毀了烏克蘭武裝部隊在黑海沿岸敖德薩地區（Odesa）大達爾尼克（Veliky Dalnyk）和大利科多林斯科（Velikodolinskoe）定居點的無線電和電子情報中心。

【17：15更新】

烏克蘭軍方宣布，當地19日下午4時（台灣晚間10時）至21日凌晨在札波羅熱（Zaporizhzhia）實施38小時宵禁，副市長呼籲居民不要外出，但目前不清楚原因為何。

【16：30更新】

烏克蘭官員證實，俄國入侵以來已經造成112名兒童喪命，較前日的統計增加3人，受傷的兒童則有140人。

【15：50更新】

俄羅斯國防部表發言人科納申科夫表示，俄軍18日在烏克蘭西部使用高超音速飛彈，摧毀烏克蘭一處彈藥庫。這是俄軍首次在烏克蘭戰爭中使用高超音速武器。

【14：50更新】

烏克蘭南部港口城市馬力波遭俄軍圍困，市長證實，戰場已經蔓延到市中心。

另一方面，烏克蘭19日持續疏散平民。東部盧甘斯克地區政府首長蓋迪（Serhiy Gaiday）宣布，俄方已經同意暫時停火，當地上午9時（台灣時間下午3時）將開通一條人道走廊，但未說明居民會被送往哪裡。

【13：30更新】

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）表示，初步消息指出，俄羅斯聯邦南部軍區第8軍團指揮官莫爾德維喬夫（Andriy Mordvichov）中將於赫爾松（Kherson）附近陣亡，且軍團指揮所在空襲中被摧毀，恐有多名將軍也喪生。

【12：50更新】

烏克蘭武裝部隊宣稱，其防空系統已擊落至少12個俄羅斯空中目標，包括2架飛機、3架直升機、3架無人機及4枚巡航導彈。此外，當地媒體援引總統辦公室負責人顧問說法補充，軍方第6次對俄軍部署艦隊的喬爾諾巴伊夫卡（Chornobayivka）機場發動襲擊。

【11：20更新】

美國智庫「全球發展中心」警告，俄國侵烏以來，全球食品及能源價格飆漲，可能導致全球逾4000萬人陷入「極端貧困」。

紐西蘭總理阿爾登19日與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）進行通話，並重申了對烏克蘭的支持。阿爾登說，「什米加爾感謝紐西蘭是第一批對俄羅斯的侵略採取迅速實際行動的國家之一，正如他所說，在全球應對的重要性上，沒有大小國家之分。」

紐西蘭在旅遊禁令名單上增加了364個俄羅斯政治和軍事目標，同時還有13位個人和19個實體被列入制裁名單。

【10：30更新】

烏克蘭內政部長莫納斯特爾斯基（Denys Monastyrsky）向《美聯社》指出，許多俄軍投擲的砲彈及地雷尚未爆炸，埋在廢墟中，構成威脅，需要數年時間拆除，戰爭結束後將需要西方國家援助，才能應付這項艱鉅任務。

【09：10更新】



根據《俄新社》報導，烏克蘭國防部透過臉書發文坦承，烏克蘭軍隊失去進入亞速海的通道，「部分占領者在頓內茨克的戰區取得了成功，暫時剝奪了烏克蘭進入亞速海的機會。」

►烏克蘭軍方坦承 進入亞速海的通道「已經失守」



烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在最新視訊演說中表示，烏克蘭一直為兩國和平提供解決方案，希望救和平與安全問題進行有意義且誠實的談判，否則俄羅斯將會需要花費幾代人的時間，才能從戰爭的損失中恢復。

烏方談判代表、烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）向《彭博》表示，與俄羅斯的和平談判可能至少持續數周。

【08：10更新】



馬力波市長波成柯（Vadym Boichenko）向BBC表示，俄軍的坦克和軍機仍持續進行砲擊，大部分的居民都只能躲在避難場所裡面，且馬力波超過80％的住宅建築受損或被摧毀，其中30％無法修復，「整個市中心都不見了，這個城市的每一寸土地都留下了戰爭的痕跡。」

▲馬力波超過80％的住宅建築受損或被摧毀。（圖／路透）



【07：45更新】

俄軍持續轟炸烏克蘭東部，烏克蘭國家緊急服務機構表示，第二大城哈爾科夫18日上午有座學校遭砲擊，造成1人死亡、11人受傷；克拉莫托斯克（Kramatorsk）有2人死亡、6人受傷。首都基輔的一棟民宅也遭導彈擊中，造成1人死亡、4人受傷。

基輔市政府表示，自俄軍2月24日入侵以來，已經有222人在首都喪生，其中包括60位平民和４名兒童。

▲烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）仍遭俄軍包圍砲擊。（圖／路透）



聯合國表示，現今逃離烏克蘭的第二波難民，狀況遠比第一波還要嚴重，但每日入境波蘭的人數已從平均10萬人降至5萬。世界糧食計畫署（WFP）官員表示，烏克蘭的食物供應鏈正在崩潰，部分基礎設施被毀，尤其糧食計畫署的救援車至今無法進入遭圍困的馬力波。

【06：00更新】

美國總統拜登18日與中國國家主席習近平舉行長達1小時50分鐘的視訊對話，這是俄羅斯軍事入侵烏克蘭以來，兩人首度討論俄烏局勢，也是去年11月以來第一次。

拜登並當面向中方發出警告，若俄羅斯對烏克蘭城市與平民進行野蠻襲擊時，向俄羅斯提供物資支持，中方將面臨的影響與後果，但拜登也強調支持以外交方式解決危機。

歐洲聯盟理事會18日晚間表示，將在下週舉行的歐盟領袖峰會上討論設立「烏克蘭團結基金」，協助烏國當前國防和民生以及未來重建所需資金。