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桃園女無照酒駕拒繳罰鍰　執行署出招...她秒回「3天內繳清」

▲桃園市高姓女子去年4月無照酒駕騎車被查獲，卻拒繳1萬5千元罰鍰，執行署桃園分署人員今天到其住處查扣機車，高女秒回「三天內繳清」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高姓女子去年4月無照酒駕騎車被查獲，卻拒繳1萬5千元罰鍰，執行署桃園分署人員今天到其住處查扣機車，高女秒回「三天內繳清」。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市高姓女子去年4月間因無照酒後騎車被警方查獲，事後遭裁罰1萬5千元罰鍰，經多次催繳均拒繳，執行署桃園分署17日上午到其龍潭區住處，當場發現高女機車停在家門口，立即貼上封條表示要查扣機車，高女秒回「三天內繳清」，拜託不要拍賣騎機車等語，執行官強調，倘若仍未如期繳納將進行拍賣。

桃園分署指出，47歲的高姓女子去年4月間在龍潭區酒後騎車被警方查獲，高女除酒駕外還是無照駕駛，警方依公共危險罪嫌移送裁罰1萬5千罰鍰，但高女卻未如期繳納罰鍰，桃園市政府交通事件裁決處移送行政執行署桃園分署執行強制查扣。

▲桃園市高姓女子去年4月無照酒駕騎車被查獲且事後未繳罰鍰，執行署桃園分署人員今天到其住處查扣機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署幾度通知高女自行繳款、扣押其金融機構之存款均無結果，今天上午由執行官趕赴其龍潭住處現場執行。高女辯稱，之前有向移送機關申請分期繳納，但後來忘記繳錢，希望可以再分期。執行人員發現高女機車停放家門前，當場予以查封。

高女發現機車被查封後，立即改稱「三天內繳清」，拜託不要拍賣其機車，這樣她無法出門很不方便等語，分署人員告知高女應儘速繳清，否則仍將進行拍賣機車。

桃園分署呼籲，民眾勿嘗試酒駕，以維護用路人與自身安全，若收到罰單，務必在期限內自行繳納，切勿心存僥倖，如無法一次清償，應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免財產遭執行查扣。

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