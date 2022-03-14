3拒酒測罰63萬查封透天厝　父為酒駕兒辦理分期…讓孫女安心住

▲辦理分期示意圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

40多歲潮州鎮羅姓男子於2018年及2020年間，兩度酒駕遭警方查獲，拒絕酒測，分別遭開罰9萬及18萬元，他拒繳，案件移送法務部行政執行署屏東分署執行。分署受理後，陸續扣押其存款、薪資債權、禁伐補償費等財產權，惟男子存款不多，從事鐵工零工收入不穩定又離職，分署僅扣到3萬餘元，最後查封不動產 ，父親為他辦理分期好讓孫女安心住。

羅姓男子先前次酒駕，2021年年初再度於潮州酒駕被警察攔獲，第3次拒絕酒測，遭開罰36萬元，案件在今年1月移送分署執行，羅男也因拒絕酒測累欠高達63萬元，成為屏東分署酒駕案件排行榜前三大戶。

執行官調查發現他在來義、潮州、萬丹等地皆有土地，潮州的不動產為透天厝且有抵押貸款，為了避免義務人脫產，火速通知書記官在收案隔天立刻辦理各地不動產查封登記。

與義務人同住的前妻接到分署查封公文相當緊張，來電向執行人員詢問，表示她也是透天厝的共有人，非常擔心房子被法拍會影響她與子女的居住權益。沒幾天，義務人的父母親趕緊從來義到分署，找書記官瞭解義務人目前所欠金額，並表示羅男經濟狀況不佳，希望可以為他辦理分期，執行人員請羅父先回去考慮分期的清償計畫，過年後羅父帶著現金10萬元作為第1期款項再度到分署，為了讓媳婦與孫女可以安心住在透天厝，表示願意為兒子辦好分期繳款手續，讓孫女暫時不用擔心房子被法拍了。

屏東分署表示，若羅男按期全部繳納完畢，會發函塗銷不動產查封登記，但若有一期不繳，會繼續進行不動產鑑價及拍賣等程序。分署近3個月強力執行酒駕案件，使35名義務人的酒駕罰鍰全額繳清，另外還有121名酒駕義務人的罰單也獲得部分徵起，本次酒駕專案迄今總計為國庫收回316萬2768元。

屏東分署呼籲所有的汽機車駕駛人能尊重用路人的生命權避免酒駕，為響應酒駕零容忍，酒駕案件不分金額大小，屏東分署都將繼續強力執行追到底，以貫徹交通正義，共同保障用路人安全。